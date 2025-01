Vedere il calcio in Tv costa fino a 900 euro. Il confronto con l’Europa e come risparmiare

Roma, 7 gennaio 2024 – Il calcio è uno sport sempre più costoso, anche in un paese come l'Italia dove attira milioni di appassionati. Quanto costa, realmente, esattamente seguire la propria squadra dal divano di casa? Facile.it ha risposto al quesito a seguito di una dettagliata analisi sui prezzi degli abbonamenti alle piattaforme digitali e pay-tv.

Dall'indagine è emerso che la cifra minima che un italiano spende per seguire il campionato di Serie A 2024/2025 e le coppe europee equivale a 648 euro per l'abbonamento annuale, ma si tratta di una quota che può ammontare fino a 900 euro per coloro che scelgono l'abbonamento mensile. La buona notizia per il pubblico italiano, tuttavia, consiste nel confronto con gli altri paesi europei dove il calcio è particolarmente seguito, nei quali gli abbonamenti sono quasi sempre più alti.

I confronti con l'estero

Nonostante i prezzi sempre più alti rispetto agli anni passati, i tifosi italiani rimangono i più avvantaggiati in Europa per quanto riguarda i prezzi degli abbonamenti calcistici. In Inghilterra, per esempio, per seguire la propria squadra da casa in campionato e nelle coppe europee i tifosi hanno messo da parte almeno 876 per un abbonamento annuale. In Germania e Francia, invece, la cifra si alza ulteriormente fino agli 888 euro dell'abbonamento annuale, ovvero il 37% in più dei 648 euro spesi da noi italiani. La condizione economica peggiore rimane infine quella dei tifosi spagnoli: per vedere in tv La Liga e le coppe europee gli appassionati in Spagna hanno speso ben 1.320 euro, il doppio rispetto a noi italiani. Sempre in Spagna, però, basta un solo abbonamento per seguire tutte le competizioni calcistiche, a differenza di tutti gli altri paesi analizzati dove occorre abbonarsi a più piattaforme diverse: in Italia la Champions League è su Sky, con alcune gare in esclusiva su Amazon Prime Video, mentre ben 7 partite su 10 di una singola giornata di campionato sono un'esclusiva Dazn.

I dati delle squadre italiane

In Italia il prezzo necessario per seguire la propria squadra dipende dalle singoli competizioni nelle quali è coinvolta e, di conseguenza, dalle diverse piattaforme che le trasmettono. I tifosi di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna, per esempio, sono stati costretti a spendere una cifra di 648 euro per un abbonamento annuale per seguire la propria squadra in Uefa Champions League. Il costo, come già si è detto nei paragrafi precedenti, può comunque salire di qualche centinaia in caso di abbonamento mensile. I tifosi di Lazio e Roma, impegnate in Uefa Europa League, e della Fiorentina, coinvolta nella Uefa Conference League, hanno invece messo a budget 600 euro per l'abbonamento annuale. Per quanto concerne gli appassionati di tutte le altre squadre non impegnate nelle coppe europee, il costo di abbonamento annuale per seguire solo il campionato di Serie A 2024/2025 è stato di 420 euro.

"Abbonamento annuale la scelta migliore"

Gli esperti di Facile.it, autori dello studio in questione, hanno spiegato quale possa essere la soluzione migliore per spendere il meno possibile negli abbonamenti calcistici: "Optare per un abbonamento annuale – dichiarano – è sicuramente la soluzione migliore per risparmiare sul costo complessivo degli abbonamenti alle piattaforme. Il rinnovo mensile, invece, potrebbe essere conveniente per le coppe europee, ma solo se la propria squadra dovesse uscire nelle prime fasi della competizione. Insomma, se non ci si vuole trovare a tifare contro pur di risparmiare qualche euro, è meglio bloccare il prezzo per 12 mesi, magari approfittando delle offerte proposte dalle piattaforme in alcuni periodi dell'anno".