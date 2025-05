Accordo innovativo tra Italgas, Gaxa e Granarolo per la fornitura di idrogeno verde in Sardegna

Italgas, Gaxa (Edison Energia) e Granarolo hanno sottoscritto un accordo per la fornitura di idrogeno verde miscelato fino al 20% con il metano allo stabilimento Casearia Podda di Sestu (Cagliari). Si tratta della prima volta - viene spiegato - che una miscela simile viene fornita a un'attività produttiva in modo continuativo.

L'idrogeno di origine rinnovabile sarà prodotto attraverso elettrolisi dell'acqua nell'impianto Power to Gas di Italgas e distribuito mediante le reti "native digitali" realizzate dal gruppo in Sardegna. Gaxa, controllata da Edison Energia, si occuperà di fornire il mix di metano e idrogeno a Granarolo a partire da settembre 2025. Per l'operazione la Esco Geoside di Italgas provvederà a sostituire 2 generatori di vapore a olio combustibile con 3 generatori in grado di accogliere fino al 30% di idrogeno.

"Distribuendo blend con idrogeno fino al 20% a servizio di un'attività produttiva - spiega l'amministratore delegato di Italgas Reti Pier Lorenzo Dell'Orco - stiamo mostrando nel concreto l'avanguardia del nostro network e le importanti possibilità di sviluppo sostenibile che si schiudono per il territorio". "È solo l'inizio - conclude - e presto l'idrogeno sarà messo a disposizione anche del trasporto pubblico locale e dei consumi domestici. L'energia del futuro è già realtà per la Sardegna".

Per l'amministratore delegato di Gaxa Emanuela Gratteschi "l'accordo conferma il nostro impegno a offrire soluzioni personalizzate e innovative che valorizzino il territorio e supportino la crescita delle imprese locali", mentre il presidente di Granarolo Gianpiero Calzolari sottolinea che Italgas e Gaxa "sono partner in grado di recepire la nostra volontà di ridurre in tutti gli stabilimenti del Gruppo l'impatto ambientale generato".