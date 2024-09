Cosa sono i family office e cosa fanno in Italia

Roma, 18 persona 2024 – Una famiglia facoltosa può trovare nel family office una soluzione ideale per la gestione dei propri investimenti e ricchezze in quanto tale scelta tutela e agevola la conservazione del patrimonio, andando ad analizzare tutte le possibilità del presente modellando le stesse sulle esigenze della famiglia. Tale attività viene svolta da società e consulenti i quali hanno l’obiettivo di preservare e accrescere le ricchezze della famiglia che ha scelto di ricorrere al loro servizio.

Tali intermediari, più nello specifico, svolgono solitamente attività quali: - la gestione delle attività mobiliari e immobiliari; - la cura degli aspetti fiscali riguardanti il patrimonio; - le operazioni sociali e di filantropia; - il consolidamento dei legami all’interno della famiglia stessa; - la promozione e la crescita delle conoscenze delle generazioni più giovani.

In Italia il fenomeno dei family office è abbastanza recente, anche se i numeri di chi vi ricorre cominciano a essere a un buon livello.

Che cos’è il family office

In base a quanto già affermato in precedenza, è possibile dire che i family office sono delle società di consulenza che hanno il principale obiettivo di gestire gli investimenti e le ricchezze di famiglie facoltose. Con tale aggettivo, in questo caso, si fa specifico riferimento ai nuclei che possono contare su un patrimonio superiore ai 100 milioni di euro. Al di sotto di tale soglia, invece, la gestione delle ricchezze familiari viene svolta da società di consulenza finanziaria che offrono servizi professionali di multi family office.

I costi di una consulenza di questo tipo variano, come intuibile, in base alle caratteristiche e al patrimonio della famiglia, così come in base agli obiettivi che vengono decisi. In media, stante il mercato attuale, per la gestione delle ricchezze viene chiesto lo 0,3 per cento nel caso dei patrimoni più ampi, con la percentuale che sale fino allo 0,8 per cento in presenza di ricchezze minori.

Le attività svolte da un family office, come detto, possono variare in base agli obiettivi e alle caratteristiche stesse del patrimonio familiare, con gli esperti consulenti che hanno prima di tutto l’obiettivo di preservare le ricchezze dei propri clienti e, ove possibile e richiesto, accrescerlo attraverso investimenti per favorire il passaggio alle generazioni più giovani della famiglia cliente.

I family office in Italia

Il fenomeno dei family office è abbastanza recente in Italia, dove, comunque, i numeri di soggetti che vi ricorrono continuano a salire anno dopo anno. Così come elaborato nell’Osservatorio Family Office 2022 intitolato “Da family business a family office: dietro le quinte dell’evoluzione di una famiglia imprenditoriale”, curato dal Politecnico di Milano e dalla Libera Università di Bolzano, in Italia sono 206 i family office ripartiti in questo modo: - il 45,7 per cento (94 in valori assoluti) sono dei family office; - il 44,4 per cento (92 in valori assoluti) sono dei multi family office professionali; - il 10 per cento (20 in valori assoluti) sono organizzazioni di origine bancaria.

La maggior parte dei 206 family office attivi in Italia ha sede nel Paese, ben 195, con la concentrazione maggiore che interessa la Lombardia (59 per cento). Gli undici restanti, invece, pur operando anche nel Bel Paese, hanno sedi legali in Svizzera, in Lussemburgo e nel Principato di Monaco.

Quanto all’attività svolta dai family office in Italia, va subito sottolineato che vi è una forte eterogeneità negli intenti strategici, così come nelle strutture organizzative. Il 52,3 per cento dei family office in Italia, ad esempio, fa riferimento ad servizi finanziari che escludono le assicurazioni e i fondi pensione, mentre il 31,4 per cento dei single family office italiani si basa su attività di consulenza gestionale. All’interno di queste percentuali è possibile ricavarne altre: - nel caso dei servizi finanziari, l’84,4 per cento del totale riguarda attività di società di partecipazioni, ovvero le holding; - nel caso della consulenza gestionale, l’81,5 per cento riguarda attività delle holding impegnate nelle attività gestionali, cioè le holding operative.

In Italia il ricorso ai family office ha visto nel corso degli ultimi 10 anni (2011 - 2020) una vigorosa accelerata, avvicinandosi ai numeri più elevati che i multi family office professionali avevano raggiunto già nell’arco temporale compreso tra il 2001 e il 2010.

I punti di forza del family office

Fare ricorso al family office porta alle famiglie una serie di vantaggi che, sempre analizzati in relazione alle proprie esigenze specifiche, meritano di essere presi in considerazione. Il primo elemento benefico è rappresentato dal fatto che i family office sono in grado di garantire un elevato livello di protezione e tutela dei dati sensibili di una famiglia, anche grazie alle sempre maggiore certezza offerta dalla cybersecurity. A tale aspetto si unisce anche la riservatezza su tutte le operazioni svolte che un family office è tenuto a rispettare.

Un altro grande vantaggio è rappresentato dalla personalizzazione del servizio ricevuto, specie nel caso dei single family office. Il consulente, infatti, ha il compito di integrare i servizi standard con operazioni costruite sulla base delle caratteristiche del patrimonio familiare e sulle esigenze esposte dalla famiglia stessa. Fondamentale, ad esempio, sarà per il family office capire cosa si aspetta il suo nucleo familiare cliente, se intende preservare il proprio patrimonio oppure accrescerlo attraverso investimenti che ben si sposino con le intenzioni e le caratteristiche avute dalla famiglia stessa. Il family office, inoltre, agevola molto i propri clienti nella cosiddetta pianificazione successoria, volta cioè alla continuità generazionale del patrimonio di una famiglia. In tal senso il family office si occupa sia di individuare gli strumenti giuridici più adatti che di formare ed educare i membri più giovani del nucleo familiare alle responsabilità che li attendono.

In ultimo, non certo per importanza, va sottolineato che fare ricorso a un family office offre alla famiglia la possibilità di poter contare su un alto livello di professionalizzazione. Questa garantisce una migliore gestione dei processi di decision-making formali e istituzionalizzati così come permette di bilanciare l’interesse dei singoli membri della famiglia, ognuno dei quali potrà avere delle ragioni proprie da far valere. La somma di tutte queste esigenze deve essere presa e inserita in un progetto di sintesi che dovrà, necessariamente, sottostare all’interesse quello generale e prevalente della famiglia.