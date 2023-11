Coppa Davis, quanto guadagnano i vincitori della finale?

Roma, 27 novembre 2023 – Battendo l’Australia, l’Italia si è aggiudicata l’ambita Coppa Davis. A chiudere la partita nel torneo di Malaga è stato l’altoatesino Jannik Sinner, portando nuovamente il tricolore sul podio a distanza di 47 anni. Oltre al riconoscimento, gli azzurri - Sinner, Arnaldi, Sonego, Musetti e Bolelli – si sono conquistati anche un ricco montepremi. Ecco a quanto ammonta.

Quanto guadagna chi vince la Coppa Davis

Con la vittoria ai quarti contro l’Olanda, gli azzurri hanno guadagnato 860mila euro, mentre la Federazione italiana tennis e padel 405mila euro. Dopo la vittoria sulla Serbia in semifinale, l’Italia si è aggiudicata un milione di euro per gli sportivi e 505mila euro per la Fitp. Battendo l’Australia in finale e vincendo di fatto la Coppa Davis, i campioni si aggiudicano 1,6 milione euro di montepremi da dividere tra di loro, mentre la federazione si porta a casa 833mila euro.

Quanto ha guadagnato l’Australia

Niente male neanche il montepremi per il secondo arrivato alla Coppa Davis. Gli atleti australiani, infatti, si sono aggiudicati 1,1, milioni di euro, mentre alla federazione spettano 570mila euro.