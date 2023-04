Conversazioni coi protagonisti: oggi si parla di energia

ROMA

La geopolitica dell’energia, la sicurezza energetica, la transizione verso la decarbonizzazione e l’importanza della tecnologia: sono alcuni dei temi che verranno affrontati oggi, alle 18, nel primo appuntamento di ’Futuro Quotidiano’, il ciclo di incontri organizzato da QN Quotidiano Nazionale e dalla Luiss School of Government. Giovanni Orsina, Dean della Luiss School of Government Giovanni Orsina introdurrà e concluderà la conversazione fra Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, e Claudio Descalzi, amministratore delegato di ENI.

L’obiettivo di ’Futuro Quotidiano’ è proprio quello di raccontare ai giovani studenti che stanno costruendo il proprio futuro, le sfide del Paese che siamo e che verrà, attraverso le voci dei protagonisti dell’economia, della politica, della cultura, dell’imprenditoria e del sociale, creando e opportunità di confronto per raccontare le sfide del Paese che siamo e che verrà.

"Abbiamo accolto l’invito della Luiss di promuovere questi appuntamenti per permettere loro di incontrare i leader delle aziende, istituzionali o mondo finanziario, offrendo un’opportunità alle giovani generazioni di guardare al futuro in modo costruttivo e consapevole" spiega la direttrice Agnese Pini.

"L’integrazione fra una formazione di tipo accademico e l’interazione costante con i protagonisti del mondo aziendale e istituzionale rappresenta un elemento fondante del modello educativo della Luiss in generale e della Luiss School of Government in particolare. Siamo quindi particolarmente lieti di poter offrire ai nostri studenti quest’opportunità di confronto con percorsi professionali di eccellenza e siamo grati a QN Quotidiano Nazionale per la collaborazione", dichiara Giovanni Orsina, Dean della Luiss School of Government.

Tutti gli eventi si terranno a Roma presso The Dome, campus Luiss viale Romania 32, con inizio alle 18. L’incontro è aperto al pubblico, previa iscrizione al link quotidiano.netfuturoquotidiano, dove sarà anche possibile seguire l’incontro in diretta.

f. f.