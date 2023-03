Conti pubblici, gli italiani hanno fatto i compiti. Lagarde non spaventi i mercati

Lagarde, presidente Bce

Milano, 5 gennaio 2023 - Il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Bce minaccia il debito pubblico italiano? Siamo davvero l’anello debole dell’euro, come scrive il Financial Times? No, assolutamente, a meno che lo spread dovesse ampliarsi nel 2023 senza alcuna ragione reale. E qui il problema non è l’elevato debito in sé ma la cattiva reputazione che l’Italia ha maturato negli anni, spesso in modo ingiustificato. Siamo stati paragonati persino alla Grecia, una totale assurdità. Non intendiamo entrare qui nel merito dell’aumento dei tassi. Ma sottolineare il fatto che dovrebbe essere interesse primario della Bce quello di non assecondare in alcun modo ipotesi fantasiose di possibili crisi dell’Italia, anche perché esse avrebbero inevitabili ripercussioni negative sull’euro stesso. La Bce dovrebbe smentire seccamente simili scenari. Di più. La presidente Lagarde dovrebbe diventare la prima ambasciatrice nel mondo della non pericolosità del debito pubblico italiano, contribuendo in modo attivo a frenare lo spread. Con ciò non intendiamo sottovalutare il problema del nostro debito, che va ovviamente tenuto sotto controllo. Ma la presidente Lagarde dovrebbe spiegare ai mercati e alle agenzie di rating che l’elevato rapporto debito pubblico/Pil dell’Italia va ricondotto ad una valutazione più oggettiva e ampia, che tenga in considerazione...