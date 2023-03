Crescono i consumi (e la produzione) di birra in italia. Tutti i numeri

Due pinte di birra

Roma, 16 febbraio 2023 - Una stagione estiva mai così calda e la riapertura generalizzata delle attività - dopo la fine delle restrizioni dovute alla pandemia - hanno senza dubbio favorito, nel 2022, la forte ripresa dei consumi di birra, sia di tipo industriale che artigianale. A beneficiarne sono stati soprattutto i consumi fuori casa, nel cosiddetto canale Ho.re.ca. (bar, ristoranti, pizzerie, etc). I numeri del 2022 Secondo i dati di preconsuntivo, relativi appunto al 2022 e non ancora definitivi, in Italia il consumo di birra dovrebbe aver oltrepassato il primato di oltre 35 litri pro capite, per un totale di 2 miliardi di litri e un volume di fatturato dal valore di 9,5 miliardi di euro: numeri superiori, se confermati, a quelli del 2019. Anche nel 2021 il consumo era aumentato del 18,4%, ma quasi esclusivamente grazie agli acquisti domestici, che avevano in gran parte rimpiazzato quelli fuori casa. È stabile l’occupazione, con 5.200 addetti diretti, 16.500 indiretti e un indotto notevole (secondo le stime, nell’indotto sono occupate almeno 118mila persone). Boom della birra artigianale Il comparto della birra artigianale vede attivi, al 2022, 1085 microbirrifici (erano 756 nel 2020), che producono 448mila ettolitri: il 3,1% del totale della...