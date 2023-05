Il Consiglio dei ministri ha approvato il Decreto Lavoro

Via libera, come da attese, al decreto lavoro da parte del Consiglio dei ministri. Ma, al termine della riunione, non è stata prevista una conferenza stampa col premier e i ministri più interessati, al contrario delle attese della vigilia.

La ministra Marina Calderone

La responsabile del ministero del Lavoro Marina Calderone si è fermata nel piazzale antistante palazzo Chigi a rispondere alle domande dei cronisti.

Per quanto riguarda i "contratti a termine, quello che ho letto non è quello che troverete nella norma perché l'obiettivo non era certo quello di rendere più precario l'utilizzo di questi strumenti ma di rendere più agevole l'interpretazione di una norma che in questo momento ha delle difficoltà applicative”, ha detto.

Quello approvato in Consiglio dei ministri – ha continuato - "è un intervento di ampio respiro, che delinea risposte su tanti fronti e un percorso che deve consentirci di accompagnare chi ha bisogno di lavorare ma anche voglia di lavorare".

"Taglio cuneo, misura a favore delle famiglie”

Sul taglio del cuneo fiscale "si deve tenere in considerazione la situazione attuale. Nel giro di pochi mesi nuovamente si interviene con una misura che va a favore delle famiglie. Il governo, rispetto a ciò che è avvenuto in precedenza, è già intervenuto in manovra di bilancio con una riconferma e un aumento del taglio del cuneo. Intervenire nuovamente, vuol dire avere una dimensione del fatto che è necessario dare un sostegno alle famiglie. Anche perché tutto ciò che si farà sarà solo ed esclusivamente a vantaggio dei lavoratori e sarà ancora una volta un intervento che si scarica completamente sulle buste paga".

Salvini su Twitter

"Approvato al Consiglio dei Ministri del #PrimoMaggio: aumenti dagli 80 ai 100 euro mensili in busta paga fino a dicembre. Dalla sinistra e dai sindacati del ‘no’ le solite polemiche e i soliti cortei (con fantocci, insulti e bandiere bruciate), dalla Lega e dal centrodestra al governo taglio di tasse e aumento degli stipendi per milioni di lavoratrici e lavoratori", ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.