Con Satispay i buoni pasto sbarcano nel mondo dei discount

Il panorama italiano della distribuzione si prepara a una significativa svolta con l'innovativa collaborazione tra Satispay, la super app di mobile payment, e MD S.p.A., uno dei principali attori nel settore della grande distribuzione. Questa alleanza porta per la prima volta in Italia i buoni pasto nel mondo del discount, aprendo nuove prospettive nel settore e contribuendo a generare un impatto sociale positivo.

Una partnership etica

L'accordo tra Satispay e MD segna un passo significativo verso l'etica nell'innovazione. In un periodo influenzato dall'inflazione e dal caro vita, questa collaborazione mira a offrire sostegno sociale, utilizzando la tecnologia come strumento al servizio della spesa. La tecnologia Satispay diventa così il catalizzatore di un trend virtuoso, generando valore sia per i consumatori che per l'economia locale.

800 punti vendita dove utilizzare i buoni pasto Satispay

A partire dal 1° febbraio, i Buoni Pasto Satispay saranno spendibili negli 800 punti vendita MD distribuiti su tutto il territorio italiano. Questo accordo, nato dalla sostenibilità del modello Satispay Buoni Pasto, offre un impatto positivo per gli esercenti, riducendo le commissioni e agevolando i consumatori. Tale modello, diverso da quello di altri player del settore, permette agli esercenti di accettare i buoni pasto con commissioni contenute, garantendo un'esperienza di acquisto più rapida e vantaggiosa.

MD: innovazione e impegno sociale

Con quasi 30 anni di attività, più di 800 punti vendita e oltre 9000 dipendenti, MD continua a dimostrare il suo spirito innovativo. L'accordo con Satispay rientra nella costante ricerca di soluzioni innovative per soddisfare le aspettative dei clienti. La collaborazione rappresenta un'opportunità per offrire un'opzione sostenibile e trasversale, adattandosi alle esigenze di consumatori sempre più evoluti e digital-oriented.

L'esperienza del cliente coi buoni pasto Satispay

Satispay Buoni Pasto ridefinisce completamente l'esperienza d'uso per i clienti. I buoni pasto, completamente digitali, saranno automaticamente caricati su una sezione dedicata nell'app Satispay del lavoratore. Questo consentirà ai clienti di pagare nei punti vendita MD utilizzando sia il buono pasto che l'eventuale importo extra prelevato dal loro wallet personale. Un processo fluido e veloce, simile a un normale pagamento con l'app Satispay, che accelera le operazioni alla cassa e consente l'utilizzo dei buoni anche nei giorni festivi.

Una partnership di valore

Giuseppe Cantone, Direttore Commerciale di MD, evidenzia l'importanza dell'accordo, indicando che la partnership con Satispay si inserisce in un processo di costante ricerca di soluzioni innovative per soddisfare le aspettative dei clienti. Luca Palermo, Chief Business Development Officer B2B di Satispay, conclude sottolineando il valore aggiunto della partnership, che permette ai lavoratori clienti di beneficiare appieno dell'innovazione di Satispay Buoni Pasto.

Concludendo, questa collaborazione rappresenta un passo avanti nell'integrazione di tecnologie innovative nell'esperienza di acquisto quotidiana, con un occhio attento all'etica e al beneficio sociale.