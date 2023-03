Come incide l’inflazione sulla spesa

Spesa e infalzione: ecco cosa sta succedendo nelle case di molti italiani

L’inflazione sta cambiando le abitudini di molti italiani che, andando a fare la spesa, si trovano a fronteggiare costanti aumenti del prezzo dei beni di consumo. La crisi energetica, a cui purtroppo si è aggiunta la crisi idrica, ha fortemente contribuito all’aumento dei costi di produzione e distribuzione, che inevitabilmente incidono sul prezzo finale dei generi alimentari e non solo. I rincari sempre più consistenti hanno interessato gli oli di semi - nei mesi scorsi addirittura contingentati in alcune catene di supermercati - e beni di consumo come il latte, il burro, la farina, la pasta, il riso, la frutta e la verdura. I dati dell’inflazione e i consumi degli Italiani L’inflazione morde e molti italiani riducono i consumi. Secondo recenti dati dell’Istat, i generi alimentari sono aumentati dell’11,4%, ma è impossibile non accorgersi che in alcuni casi la percentuale è molto più alta. Alimenti di prima necessità e prodotti di consumo quotidiano hanno subìto rincari tali da indurre i consumatori a cambiare abitudini. Secondo Coldiretti: il 51% degli Italiani ha ridotto il budget destinato alla spesa e, se il 31% dei consumatori sembra non aver modificato le proprie abitudini in fatto di acquisti, una percentuale consistente - si parla...