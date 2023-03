Click day decreto flussi 2023, posti per i lavoratori immigrati esauriti in poche ore

Pronti, via. Dalle ore nove il sito del ministero dell’Interno è stato investito dalla valanga di domande (240mila alle 19) presentate dalle imprese per richiedere l’arrivo di lavoratori extracomunitari. Il click day ha superato ogni aspettativa, esaurendo già nelle prime ore la quota di 82.705 unità fissata dal decreto flussi varato il 29 dicembre scorso e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 gennaio. La Coldiretti ha già lanciato l’allarme: per fare fronte alle esigenze della prossima estate servirebbero almeno 100mila lavoratori. In un'ora il triplo di domande Come Funziona il click day Quanti lavoratori entreranno in Italia Richieste già in overbooking La mappa dei flussi I numeri dei migranti regolari decisi dal decreto flussi e quelli del fabbisogno italiano In un'ora il triplo di domande Il clickday del decreto flussi è andato in overbooking ad appena un'ora dalla sua apertura. Secondo quanto riferito dal sito del Viminale, infatti, alle 10 le domande arrivate erano 238.335, quasi il triplo del numero di quote previste dal decreto, cioè 82.705. Alle 19 il numero superava le 240mila. Come Funziona il click day Le imprese devono presentare, esclusivamente per via telematica, attraverso...