Decreto flussi: previsti 82.700 immigrati regolari per il 2023, metà per l'agricoltura

Lavoratori stagionali nei campi

Quest’anno arriveranno in Italia, legalmente, 82.700 cittadini extracomunitari. È quanto prevede il decreto flussi recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale. Gli ingressi di lavoratori non europei saranno 13mila in più rispetto al 2022, gran parte dei quali (44mila) andrà a lavorare nelle campagne. All’agricoltura, dunque, è riservata circa la metà delle domande, con un aumento rispetto al 2022 di 2mila unità. All’interno della quota destinata alle campagne, inoltre, 1.500 sono le posizioni per le nuove richieste di nullaosta stagionale pluriennale. Si tratta di una procedura che consentirà alle imprese di richiamare il lavoratore in maniera automatica negli anni successivi, senza dover attendere la pubblicazione di un nuovo decreto. Le associazioni datoriali, pur salutando positivamente il provvedimento, sottolineano i ritardi del governo. Infatti, mentre le quote per il 2022 vennero fissate a dicembre dell’anno prima, il nuovo esecutivo è arrivato lungo per il 2023. Del resto, per presentare le domande bisognerà ora aspettare 60 giorni. Insomma, la conclusione della procedura slitterà a non prima della fine di marzo. Troppo tardi per chi si occupa delle colture primaverili, sostengono gli agricoltori. Va detto che, però, anche nel 2022, sebbene i termini siano stati rispettati, una serie di intoppi hanno impedito alle richieste di...