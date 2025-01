La Cina avverte Trump, conseguenze enormi se saltano le regole globali: “Guerra dei dazi pericolosa per tutti”

Davos, 21 gennaio 2025 – I dazi e l’uscita degli Usa dall’Accordo di Parigi sul clima. La Cina fa sentire la sua voce su due temi caldi degli ultimi giorni nei rapporti con il nuovo presidente Trump.

La Cina di Xi Jinping avverte l'America di Trump: "I dazi e il protezionismo sarebbero pericolosi per tutti"

Mentre per i dazi alle importazioni non sono state prese ancora decisioni, Trump ha già firmato, fra i 100 ordini esecutivi emanati nel suo primo giorno da presidente, l’uscita degli Usa dall’Accordo sul clima di Parigi.

Due questioni sulle quali la Cina, non in modo diretto e mai citando Trump, ha fatto sentire la sua voce in particolare a Davos al World Economic Forum.

“Il protezionismo non porta da nessuna parte, le guerre commerciali non hanno vincitori”. Lo ha detto il vice-premier della Repubblica popolare cinese Ding XueXiang durante il suo discorso al Forum economico mondiale. Nel suo 'special address', Ding ha più volte rievocato l'intervento che il presidente cinese Xi Jinping tenne a Davos nel 2017 a favore della globalizzazione. “Dobbiamo promuovere insieme una globalizzazione economica inclusiva e risolvere con la cooperazione il disaccordo. La globalizzazione non è un meccanismo a somma zero dove una parte vince e l'altra perde”, ha detto Ding.

Se saltassero i principi di dialogo e cooperazione globale, dividendo il mondo in blocchi contrapposti, “le conseguenze sarebbero inimmaginabili. Sarebbe molto difficile affrontare le sfide comuni, e nello scenario peggiore il mondo rischieremmo di scivolare in uno scontro. Una situazione in cui nessun Paese sarebbe al riparo dalle conseguenze”. Lo ha detto il vice-premier Ding Xuexiang durante il suo intervento al Forum economico mondiale.

La Cina ha anche espresso ''preoccupazione'' per l'annunciata uscita degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sul clima, decisa dal presidente americano Donald Trump con la firma di un ordine esecutivo. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun. "Il cambiamento climatico è una sfida comune a tutta l'umanità e nessun Paese può rimanere indenne o risolvere il problema da solo", ha affermato Guo.

E stamattina, nelle ore immediatamente successive all’insediamento di Trump, non a caso secondo molti analisti è stata resa nota una videochiamata fra il presidente russo Putin e quello cinese Xi Jingping. Un colloquio nel quale sono stati confermati gli interessi strategici fra i due Paesi. Russia e Cina sostengono la costruzione di un "ordine mondiale multipolare più equo". Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, durante una video-call con il suo omologo cinese, Xi Jinping. "Sosteniamo congiuntamente la costruzione di un ordine mondiale multipolare più equo e lavoriamo nell'interesse di garantire la sicurezza indivisibile nello spazio eurasiatico e nel mondo nel suo insieme", ha detto Putin, sottolineando come il lavoro congiunto di Mosca e Pechino svolga "un importante ruolo stabilizzante negli affari internazionali".

Un colloquio al termine del quale Putin ha annunciato che la Russia è diventata il primo paese fornitore di gas naturale alla Cina.

La Cina non ha invece ancora commentato le parole pronunciate da Donald Trump nel suo discorso di insediamento quando ha detto che la Cina controlla il Canale di Panama “non glielo lasceremo ce lo riprenderemo”.