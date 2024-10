Brembo fa shopping. Rilevata per 370 milioni la svedese Öhlins Racing

Un sacrificio necessario per mettere a segno la maggiore acquisizione della sua storia. Dopo l’addio a Pirelli, della quale una settimana fa aveva venduto sul mercato il 5,58%, Brembo bussa alla porta di Tenneco – società nel portafoglio di fondi gestiti da Apollo Global Management – e si compra l’intero capitale di Öhlins Racing, azienda svedese che opera nella produzione di sospensioni premium ad alte prestazioni per moto e auto nei segmenti del primo equipaggiamento, del motorsport e dell’aftermarket. Il corrispettivo è 405 milioni di dollari (circa 370 milioni di euro) in assenza di cassa o debito finanziario, dato che l’operazione sarà pagata dal gruppo bergamasco utilizzando la liquidità disponibile. Il closing è atteso all’inizio del 2025, dopo il via libera dell’Antitrust. Positiva la reazione di Piazza Affari, con il titolo che ha chiuso in rialzo del 4,9% a 10,2 euro.

"Öhlins Racing è perfetta per Brembo – commenta il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi – È una grande opportunità per espandere la nostra offerta sul mercato automotive. Con questa acquisizione facciamo un ulteriore passo avanti nella nostra strategia per fornire soluzioni intelligenti e integrate ai clienti, sfruttando le sinergie tra le principali tecnologie per il corner del veicolo".

Fondata nel 1976, Öhlins Racing ha sede a Upplands Väsby (Svezia) e ha una forte presenza internazionale. La società è impegnata nello sviluppo della prossima generazione tecnologica di sospensioni meccatroniche, sia per la strada che per la pista, e impiega circa 500 persone in due stabilimenti produttivi e due centri di ricerca in Svezia e Thailandia. Le stime prevedono per Öhlins Racing un fatturato 2024 di circa 144 milioni di dollari, con un Ebitda rettificato compreso tra il 21% e 22%. "È un brand riconosciuto in tutto il mondo, con un business solido e una reputazione senza pari", aggiunge Tiraboschi.

Unendo le forze con Brembo, "siamo entusiasti di aprirci a nuove opportunità di crescita", spiega Tom Wittenschlaeger, ceo di Öhlins Racing. "Siamo certi che Brembo sia il partner giusto per far crescere Öhlins Racing – osserva Jim Voss, ceo di Tenneco – Inoltre supporta la nostra strategia di semplificazione del portafoglio e rafforza la nostra solidità finanziaria".

L’acquisizione di Öhlins Racing si aggiunge a una serie di investimenti realizzati da Brembo nel settore della moto, che vale circa il 13% dei ricavi totali. Nel 2021 il gruppo di Curno, fondato da Alberto Bombassei, ha rilevato Sbs Friction in Danimarca e J.Juan in Spagna, completando l’offerta di soluzioni per i sistemi frenanti dedicate alle due ruote. Brembo controlla inoltre Marchesini, brand leader nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di ruote in lega leggera per motocicli.