La Banca d'Italia indice 7 Borse di studio da 27mila euro

Roma, 18 ottobre 2024 – I costi per la formazione post laurea, che puntano a perfezionare profili professionali d'eccellenza, attraverso master e periodi di studio all'estero, sono sempre molto costosi e non sempre alla portata delle tasche di tutti, con la conseguenza che studenti molto preparati non posso accedervi. Una possibilità per ovviare a questo problema è offerta anche quest'anno dalla Banca d'Italia, che assegnerà 7 Borse di studio per l'anno accademico 2024/2025.

Ogni Borsa avrà un importo di 27mila euro

Le Borse sono così suddivise:

3 Borse di studio “Bonaldo Stringher”, destinate al perfezionamento degli studi all’estero nel campo dell’economia politica e della politica economica

nel campo dell’economia politica e della politica economica 2 Borse di studio “Giorgio Mortara”, destinate al perfezionamento degli studi all’estero nei campi dell’economia finanziaria, dell’econometria o dei metodi matematici, statistici o informatici (es. intelligenza artificiale , machine learning, FinTech, cyber security ) applicati all’economia e alla finanza;

, machine learning, FinTech, ) applicati all’economia e alla finanza; 2 Borse di studio “Donato Menichella”, destinate al perfezionamento degli studi all’estero sulle interrelazioni tra crescita economica e ordinamento giuridico, sugli impatti della regolamentazione sulle attività economiche nonché sugli aspetti giuridici connessi ai digital asset e all’applicazione dell’intelligenza artificiale all’economia.

Le Borse, rinnovabili, hanno un importo cadauna di 27mila euro, e nell'importo sono compresi anche periodi di perfezionamento all'estero, della durata minima di 9 mesi, spese di viaggio e di assicurazione.

Come partecipare al bando

La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 21 novembre 2024, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia. La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in prossimità della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico alla candidatura. I requisiti richiesti sono: aver conseguito una laurea magistrale con punteggio non inferiore a 110/110, ottima conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi universitari.

Come avverranno le valutazioni

Le Commissioni valuteranno il programma degli studi e delle ricerche che ci si prefigge di compiere e la sua coerenza con il campo tematico della borsa di studio prescelta; il merito della tesi; l’attitudine all’attività di studio e ricerca che la stessa esprime; il curriculum vitae nonché gli eventuali altri lavori e attestati; il rilievo delle Università e dei corsi di studio indicati per la fruizione della borsa di studio; le eventuali lettere di referenza; l’eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record Examination (GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero in test omologhi. A parità di merito, le Commissioni danno la priorità a coloro che hanno svolto la tesi di laurea nello stesso campo tematico della borsa di studio prescelta e, in subordine, a chi utilizzerà il finanziamento della Banca per dare avvio agli studi all’estero. Al termine della selezione ciascuna Commissione compilerà una graduatoria di merito e contatterà gli interessati.