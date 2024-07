Bonus tv 2024, chi ne ha diritto e come si ottiene

Mancano poche settimane al passaggio dei canali tv al nuovo standard europeo, il Dvb-T2 (Digital Video Broadcasting- 2nd Generation Terrestrial). Dal 28 agosto, gli italiani dovranno risintonizzare la propria tv per continuare a seguire i propri programmi preferiti, anche se tale passaggio riguarda solo alcuni canali, fra cui Rai Scuola, Rai Storia, Rai 4 e Rai 5. Il nuovo standard permetterà di migliorare la qualità delle immagini e ottimizzerà la gestione delle frequenze radio.

Il bonus statale

Per aiutare le fasce più deboli, è previsto un bonus tv 2024, che permetterà di ricevere a casa un decoder idoneo, il cui valore non dovrà superare i 30 euro. I requisiti per ottenerlo sono la residenza in Italia, l'aver compiuto almeno 70 anni, non avere una pensione superiore ai 20mila euro annui, ed essere intestatari del canone Rai. E' possibile inoltrare la domanda per ottenere il bonus tv 2024, in 3 modi: recandosi presso gli uffici postali, chiamando il numero verde 800.776.883 per fissare la consegna, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, oppure online, dal sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Prima di procedere, è possibile verificare se il proprio apparecchio è già in grado di ricevere il nuovo segnale, sintonizzandosi sul canale 558, che fino al 28 agosto trasmetterà Rai Sport HD test Hevc. Dal 28 agosto in poi, sarà comunque disponibile il canale 100, per controllare l'idoneità della propria televisione.

L'iter per riceverlo

E' possibile inoltrare la domanda per ottenere il bonus tv 2024 in 3 modi: recandosi presso gli uffici postali, chiamando il numero verde 800.776.883 per fissare la consegna, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, oppure online, dal sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Prima di procedere, è possibile verificare se il proprio apparecchio è già in grado di ricevere il nuovo segnale, sintonizzandosi sul canale 558, che fino al 28 agosto trasmetterà Rai Sport HD test Hevc. Dal 28 agosto in poi, sarà comunque disponibile il canale 100, per controllare l'idoneità della propria televisione.