Bonus trasporti 1 dicembre, fondi già esauriti. L’avviso sul portale del ministero

Roma, 1 dicembre 2023 – Bonus trasporti , esauriti i fondi anche per il click day del 1 dicembre. Un copione già visto anche a novembre, insomma tutto come da tradizione.

Ecco il messaggio che compare sul sito del ministero del Lavoro: “Non è più possibile procedere con la richiesta del bonus trasporti per l’esaurimento della dotazione finanziaria”.

Cliccando, si apre una schermata che dà un’idea dell’affollamento. Alle 10.34.17 il numero di utenti in coda raggiunge quota 295.150; alle 11.14.09 sono ‘scesi’ a 67.500.

Bonus trasporti 1 dicembre: già esauriti i fondi

La piattaforma del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it) aveva riaperto i battenti questa mattina alle 8. Ma alle 9.44 i fondi a disposizione erano già esauriti. Lo sconto previsto arrivava fino a 60 euro, destinato ai redditi 2022 non superiori ai 20mila euro.

Quella di oggi era l'ultima possibilità per ottenere l'agevolazione, per il momento non sono previsti altri finanziamenti.

Valentina Ghio, vicecapogruppo PD alla Camera e componente della commissione Trasporti di Montecitorio, è convinta che “bisogna inserire fondi organici affinché chi va a scuola e a lavoro e si sposta con i mezzi pubblici abbia la possibilità di farlo senza gravare ulteriormente su un bilancio familiare messo a dura prova dall’inflazione e dall’aumento dei prezzi. Il bonus trasporti non deve essere un diritto per i più veloci, per chi clicca prima, ma deve essere garantito a tutti quei cittadini, studenti e lavoratori che hanno bisogno di spostarsi con i mezzi per andare a lavoro e a scuola. Occorre farlo stanziando i fondi necessari e allargando la misura alle famiglie al di sotto dei 35.000 euro di reddito come accadeva fino al 2022”.

A questo link del ministero del Lavoro tutte le info