Bonus ristrutturazioni prorogato al 31 dicembre. Come ottenere la detrazione

Roma, 15 ottobre 2024 - Il bonus ristrutturazioni - la detrazione Irpef al 50% per i lavori di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e pertinenze - è stato prorogato dal governo fino al 31 dicembre 2024. Secondo quanto previsto dal decreto Superbonus, la detrazione Irpef deve scendere al 36% per il prossimo triennio 2025-2027. Da gennaio 2028 calerà ulteriormente al 30%. Quest'ultima aliquota resterà in vigore fino al 2033 compreso. Tuttavia, il viceministro all'Economia Maurizio Leo ha fatto sapere che il governo sta pensando di prorogare l'aliquota al 50% per la prima casa almeno per il prossimo anno, a patto che si trovino le risorse per farlo. "Penso che potremo tornare a una detrazione del 50% sulle ristrutturazioni della prima casa, senza prendere impegni e compatibilmente con le risorse disponibili, ma non prometto niente", ha detto Leo al convegno Far crescere insieme l'Italia.

Bonus ristrutturazioni 2024

Nel frattempo il bonus ristrutturazioni è stato prorogato al 31 dicembre 2024. La detrazione del 50% rimane invariata, con una spesa massima detraibile di 96.000 euro per unità immobiliare.

Lavori ammessi

L'elenco dei lavori ammessi al Bonus Ristrutturazioni è ampio e comprende: Ristrutturazioni edilizie che comportino il rifacimento o la sostituzione di pavimenti, infissi, impianti idraulici ed elettrici, etc. Manutenzione straordinaria, come la riparazione o la sostituzione di parti danneggiate dell'edificio. Restauro e risanamento conservativo, finalizzati al recupero e alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Bonus Mobili ed Elettrodomestici

Oltre al Bonus Ristrutturazioni, è possibile usufruire del Bonus Mobili ed Elettrodomestici, che permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore a A+ (A per i forni). La detrazione massima è di 8.000 euro per l'anno 2024.

Come ottenere la detrazione

Per ottenere la detrazione del Bonus Ristrutturazioni, è necessario: Effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale parlante, indicando la causale del pagamento, il codice fiscale del beneficiario e la partita IVA del fornitore. Trasmettere all'Enea la scheda descrittiva degli interventi realizzati entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Presentare la dichiarazione dei redditi, indicando le spese sostenute e la detrazione spettante. Prima di iniziare i lavori, è consigliabile consultare un tecnico abilitato per verificare la conformità degli interventi alle normative vigenti. È importante conservare tutta la documentazione relativa alle spese sostenute, come fatture, ricevute e bonifici. Per avere maggiori informazioni e assistenza, è possibile consultare il sito web dell'Agenzia delle Entrate o rivolgersi a un commercialista.