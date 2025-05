Eni: Approvato bilancio 2024 con utile di 6,419 miliardi e dividendo di 1,05 euro per azione

L'assemblea degli azionisti di Eni ha approvato il bilancio 2024 chiuso con l'utile di 6,419 miliardi di euro e ne ha deciso l'attribuzione alla riserva disponibile. Lo rende noto il gruppo con una nota.

I soci hanno approvato la distribuzione, a titolo e in luogo del pagamento del dividendo relativo all'esercizio 2025, di una somma di euro 1,05 per azione da operarsi nei mesi di settembre 2025 (0,26 euro per azione), novembre 2025 (0,26 euro per azione), marzo 2026 (0,26 euro per azione), e maggio 2026 (0,27 euro per azione).

I soci hanno autorizzato il cda a procedere all'acquisto di azioni della società, in più volte, per un periodo fino alla fine di aprile 2026 per un massimo pari a 315.000.000 ordinarie per un esborso complessivo fino a 3,5 miliardi.