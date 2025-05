Gilberto Pichetto Fratin: prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico in Italia

"La questione di fondo è guardare il quadro idrogeologico nazionale del nostro Paese con gli occhi di oggi, su quelle che sono tutte le evidenze di oggi. Purtroppo non è una questione di fondi ed è grave doverlo dire: abbiamo riprogrammato gli Fsc; la questione dirimente è la capacità di fare bene le cose, di spendere e di andare avanti con le opere, di avere dei percorsi che siano chiari con i tempi, perché il cambiamento climatico non è in discussione". Lo ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin intervenendo al covegno di ingegneri e geologi per la Giornata Nazionale della prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico.

"Non è in discussione il fatto che l'Italia ha sei aree climatiche diverse, con tutta una serie di conseguenze che sono quelle prese in considerazione giustamente dal Pnacc (Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici) perché abbiamo dovuto applicare criteri diversi da zona a zona, abbiamo dovuto naturalmente dar conto di quelle che sono realtà diverse", ha detto il ministro.