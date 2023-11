Bonus psicologo, quando arriva? Le ultime notizie dal ministro Schillaci. E ci sarà un incontro con Fedez?

Roma, 10 novembre 2023 – Bonus psicologo 2023 in arrivo. Così assicura il ministro della Salute, Orazio Schillaci. “Ci stiamo lavorando da più di un mese. C’era un problema amministrativo burocratico, adesso è in dirittura d’arrivo”. Le parole di Schillaci sul decreto attuativo sono arrivate a margine di un evento a Milano. “Ci sarà quanto disposto nella finanziaria dell’anno scorso per il 2023. Poi ovviamente c’è anche il 2024”, ha spiegato il ministro.

Fedez e il ministro della Salute, Orazio Schillaci

A chi gli ha chiesto della richiesta di un incontro da parte della Fondazione Fedez, ha fatto sapere: “Abbiamo risposto alla lettera. Poi vediamo”.

“La salute mentale – ha proseguito Schillaci – è uno degli aspetti più importanti, ai quali noi guardiamo con attenzione. Legato al Covid c’è stato un grande incremento nella richiesta di assistenza psicologica, soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione, negli adolescenti, e credo che su questo bisogna intervenire. Adesso, dopo alcuni problemi burocratici, stiamo sbloccando il cosiddetto bonus psicologo, però voglio dire che questa misura non è certamente la risposta reale che bisogna dare a chi ha bisogno di un’assistenza in questo campo”.

Il ministro ha chiarito la sua posizione nel suo intervento a ‘Il tempo della Salute’ su Corriere.it.