Bonus Campi Flegrei: in cosa consiste e quali sono i requisiti

Napoli, 21 luglio 2024 – I recenti e continui eventi sismici che hanno interessato l’area dei Campi Flegrei in Campania hanno reso necessario un intervento di sostegno economico alle famiglie che hanno dovuto abbandonare le proprie case. Il cosiddetto bonus Campi Flegrei, introdotto dal decreto Infrastrutture, prevede dunque che ai cittadini che sono stati costretti a lasciare le loro abitazioni a causa del bradisismo possano ricevere una cifra che varia da 400 a 900 euro. Per ottenere queste somme è necessario che i cittadini aventi diritto presentino una regolare domanda al proprio Comune di residenza avvalendosi di uno specifico modulo. Sarà necessario inoltre allegare la dichiarazione di inagibilità dell'abitazione e un documento di identità valido.

Il bonus Campi Flegrei

Il bonus Campi Flegrei è rivolto ai cittadini che risiedono nella zona ovest di Napoli, in particolare a Napoli città, Pozzuoli e Bacoli. Quest’area vulcanica, come detto, è da diverso tempo oggetto di un lento abbassamento e innalzamento del suolo, con i fenomeni sismici che hanno subito un’accelerata nel corso degli ultimi mesi, tanto che alcune famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Nel decreto Infrastrutture si legge che per queste persone è previsto il bonus Campi Flegrei, ovvero un contributo mensile dell’importo variabile tra i 400 e i 900 euro. Il requisito fondamentale per accedere alle somme è che la propria abitazione sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti in seguito agli eventi sismici. Si sottolinea, inoltre, che la misura non può essere richiesta per le seconde case così come per le abitazioni considerate abusive.

La domanda per il bonus Campi Flegrei

Per ricevere il bonus Campi Flegrei è necessario presentare una regolare domanda al proprio Comune di residenza. Il primo passo da fare è ottenere la dichiarazione di inagibilità della propria abitazione da parte di un’autorità competente e, solo in seguito, si potrà effettuare la domanda tramite apposito modulo (scaricabile dal sito del proprio Comune) avendo cura di allegare la suddetta dichiarazione e un documento di identità valido del richiedente. I Comuni, inoltre, possono anche chiedere al soggetto richiedente di fornire ulteriori documenti relativi alla sua situazione abitativa e personale. Quanto alle scadenze, ogni Comune va in ordine sparso, con le date che possono essere consultate direttamente sul sito della propria amministrazione locale.

Bonus Campi Flegrei, gli importi

L’intera pratica di concessione delle somme è gestita, nell’ottica di una veloce e tempestiva concessione, dal commissario straordinario per l’emergenza Campi Flegrei. Quanto agli importi, tutto dipende dal numero di persone che fanno parte del nucleo familiare avente diritto alle somme. Più nel dettaglio, il contributo economico è pari a:

- 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari; - 500 euro al mese per i nuclei composti da 2 persone; - 700 euro al mese per i nuclei composti da 3 persone; - 800 euro al mese per i nuclei composti da 4 persone; - 900 euro al mese per i nuclei composti da 5 o più persone.

A queste cifre, inoltre, può essere prevista l’aggiunta di 200 euro che spettano ai nuclei familiari al cui interno è presente almeno un componente over 65 o con disabilità riconosciuta superiore al 67 per cento.