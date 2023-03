Bonus 500 euro, cosa cambia (e chi può ottenerlo)

Bonus 500 per i nati nel 2004

Roma, 28 gennaio 2023 - Per i nati nel 2004 non cambia nulla. Quest’anno potranno ottenere il bonus di 500 euro con le vecchie regole. Per quelli che invece faranno i 18 anni nel 2005, scatta il bonus cambia nome e, in qualche caso, raddoppia. Sarà sostituito infatti dalla Carta della Cultura e della Carta del merito, ognuno del valore di 500 euro (mille euro in tutto). Ma attenti: il primo sarà legato al parametro Isee, con un reddito massimo di 35mila euro. Il secondo, sarà riservato solo agli studenti promossi alla maturità con 100 su 100. Ma per capire meglio come funziona ecco una mini-guida al bonus. Sommario Cosa succede per chi è nato nel 2004 Cosa succede per chi è nato nel 2005 Come ottenerlo Cosa si può comprare Cosa succede per chi è nato nel 2004 Chi ha compiuto 18 anni nel 2022 potrà richiedere il bonus cultura di 500 euro dal 31 gennaio 2023 al 31 ottobre 2023. Non ci sarà alcun riferimento al reddito: potranno chiederlo tutti. La cifra potrà essere spesa entro febbraio del 2024. I nati nel 2003, invece, possono spendere il bonus entro il 28 febbraio...