Black Friday, gli italiani spenderanno oltre 2 miliardi di euro: la previsione

Roma, 20 novembre 2024 – Durante i giorni compresi tra il Black Friday e il Cyber Monday gli italiani spenderanno online oltre 2 miliardi di euro, per un aumento stimato del 9% rispetto al 2023. Nel suddetto periodo, inoltre, gli operatori maggiormente competitivi arriveranno a fatturare 10 volte il guadagno di un giorno medio, ovvero il doppio dell'anno passato, e si prospetta un traffico di 38 milioni di pacchi, più del 13% rispetto al 2023.

Questi i dati estratti dalle stime dell'Osservatorio eCommerce B2c Netcomm, collegato alla School of Management del Politecnico di Milano. Le promozioni interesseranno maggiormente i settori dell'abbigliamento, del Beauty, dell'enogastronomia, dei giocattoli, dell'informatica e dell'elettronica, oltre a viaggi ed eventi. L'analisi prevede, tuttavia, una tendenza leggermente in calo negli acquisti di prodotti di elettronica (-14% rispetto al 2023), una volta appartenenti ad una delle categorie più performanti sul mercato.

Politiche promozionali

Le numerose iniziative di sconto per invogliare i clienti ad acquistare prodotti nel periodo tra il Black Friday e il Cyber Monday che possono variare in base all'operatore ma che di base riguarda il weekend compreso tra venerdì 29 novembre e lunedì 2 dicembre, si dividono equamente tra le promozioni applicate all'intero catalogo e quelle riservate a una singola selezione. Sono presenti, inoltre, iniziative indirizzate a un preciso target, come ad esempio quelle riguardanti gli sconti anticipati per i clienti più fedeli. Alcuni merchant scelgono, infine, di aumentare le proprie offerte promozionali proponendo omaggi, spedizione gratuita per via dell'abbassamento della soglia minima del costo del carrello e prodotti acquistabili tramite bundle.

La geografia del Black Friday italiano

Netcomm ha pubblicato nella propria analisi anche le stime relative a dove la Black Friday Week italiana vedrà gli effetti più evidenti delle proprie iniziative. La tendenza degli acquisti, che si prospetta in linea con la media annuale, è maggiore nelle regioni del Nord Italia: degli acquirenti totali, il 28% risiede nelle regioni del Nord-Ovest, mentre poco oltre il 24% vive nel Nord-Est. Poco più bassa la percentuale degli acquirenti di centro e Sud (equivalente al 19% per entrambi) e delle isole (9,5%).

Il picco di vendite

L'Osservatorio eCommerce B2c ha evidenziato nel proprio studio come gli stessi operatori di mercato (definiti con il termine 'merchant') riconoscano la ormai notevole importanza delle attività di back-end, potenziate affinché venga prontamente affrontato il periodo promozionale. Gli interventi principali sono inerenti in particolare al miglioramento e al rafforzamento delle prestazioni nelle fasi di preparazione ed evasione degli ordini, oltre all'aumento del numero delle attività rivolte alla cura e alla soddisfazione del cliente. Molti operatori, inoltre, sottolineano l'importanza di adeguare le infrastrutture informatiche per fare in modo che le piattaforme di eCommerce gestiscano al meglio i picchi di traffico nel web. I miglioramenti in questione offrono un enorme contributo nel dare vita ad un processo di vendita più fluido.

"Il Black Friday è ormai esteso a 10 giorni"

A proposito del periodo di Black Friday, il presidente di Netcomm Roberto Liscia si è espresso in questo modo: "Il picco di vendite derivante dal Black Friday non è più limitato a una sola giornata, ma si è esteso a ben 10 giorni, dove il venerdì e la domenica precedenti al Black Friday e il Cyber Monday sono addirittura le giornate con il più alto numero di acquirenti e volume di spesa. È in questa finestra temporale che gli italiani concentreranno i loro acquisti online più significativi, rimasti quasi come ‘congelati’ in vista del Natale. Stimiamo che i pacchi in circolazione nei prossimi giorni saranno circa 38 milioni, in crescita di oltre il 13% rispetto allo scorso anno. È chiaro ormai che questa stagionalità promozionale, benché guidata dal canale online, costituisce un evidente beneficio anche per i negozi fisici, che possono godere di una generale spinta ai consumi”.

"La maggior parte dei merchant manterrà una politica di sconti in linea con quella dell’anno passato: su determinati prodotti i risparmi per il consumatore potranno superare anche il 30%. Per quanto riguarda le abitudini di acquisto, ci aspettiamo che quasi la totalità degli eShopper acquisti online durante questo periodo di promozioni, beneficiando di un risparmio medio di circa 20 euro ogni 100 euro spesi” ha aggiunto Valentina Pontiggia, Direttrice dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm - Politecnico di Milano.