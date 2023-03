Caro benzina: ecco tutti gli accorgimenti per risparmiare

Il mancato rinnovo del taglio della accise su diesel e benzina ha fatto schizzare i prezzi al distributore dal primo gennaio. Senza più lo sconto da 15 centesimi (compresa l’Iva) al litro, fare il pieno è diventato inevitabilmente più costoso. E, anche se i prezzi non sono proibitivi (in media 1,8 euro a litro, col gasolio appena un po’ più caro) può essere comunque importante adottare alcuni accorgimenti per risparmiare. Ecco una serie di consigli per ridurre i consumi e risparmiare quando si fa rifornimento. Vediamo.

Fai il pieno in modalità self



La modalità self è sempre meno cara del servito. E questo vale tanto per la benzina quanto per il gasolio. Secondo Altroconsumo, ci sono provincie italiane in cui il prezzo medio in modalità self arriva ad essere anche il 9% meno caro di quello servito.

Una guida fluida e scorrevole, senza strappi, brusche accelerazioni e frequenti cambi di andatura, consente di risparmiare fino al 30% di carburante, secondo il portale SosTariffe. Mantenere un'andatura costante nella guida di tutti i giorni permette di ottimizzare i consumi, aumentando i chilometri di percorrenza. Uno stile di guida attento consente di risparmiare circa 1,59 litri di carburante, pari a 2,79 euro in meno ogni 100 km. Insomma, accelera dolcemente, cambia le marce senza salire troppo di giri e comincia a rallentare, sempre dolcemente, già quando capisci che bisognerà fermarsi, come a uno stop o a un semaforo.



Spegnere il motore in caso di brevi soste



Quando siamo fermi al semaforo, l'auto accesa continua a consumare. Se il nostro veicolo è privo del sistema Start & Stop, che garantisce un taglio del 10% dei consumi, è buona norma quindi spegnere l'auto in caso di soste maggiori al minuto. Una piccola dritta che consente un risparmio di mezzo litro di benzina ogni 100 km di percorrenza, circa 88 centesimi.



Non esagerare con il climatizzatore



Certo, è ancora inverno. Però tra le dritte una delle più importanti è sicuramente quella di limitare l’uso dell’aria condizionata. Un uso attento del climatizzatore incide sulla spesa per il carburante. Se durante un viaggio in auto teniamo costantemente accesa l'aria condizionata, questo comporta un aumento dei consumi di carburante di circa il 15%, con picchi maggiori per l'uso in città. SOStariffe.it ha stimato un risparmio di un quarto di litro di benzina (pari a 0,44 euro) ogni 100 km.



Scarica le app giuste

Esistono applicazioni gratuite che consentono di consultare i prezzi aggiornati dei carburanti distributore per distributore su una mappa, in modo da poter scegliere quello migliore dove rifornirsi. Fra le app più popolari, ci sono “Fuelio” e “Prezzi Benzina”.