Cinquecento assunzioni nella vigilanza privata: le selezioni

Roma, 11 luglio 2024 – Il settore della vigilanza privata continua a espandersi. Questo ramo della sicurezza in Italia conta attualmente 1.501 imprese, per un totale di 104 mila occupati, di cui 447 sono censite dal Ministero dell’Interno e contano su un fatturato complessivo stimato intorno ai 3,6 miliardi di euro. Tra queste, le piccole imprese, che possono contare tra i 10 e i 49 dipendenti, rappresentano il 42,8% delle imprese totali censite dal Ministero, anche se la ripartizione del fatturato è quasi interamente dominato dalle medie e grandi imprese, che insieme producono oltre il 93% del volume di affari totale.

Coopservice (foto dal sito)

In questo contesto, si inserisce la ricerca da parte dell'Istituto di Vigilanza Coopservice (Gruppo Coopservice) di 500 addetti nel mondo della sicurezza e vigilanza privata (guardie armate, addetti ausiliari alla sicurezza, installatori e tecnici manutentori) da assumere nei prossimi sei mesi. Il gruppo terrà diverse giornate di reclutamento in varie città italiane, tra cui la prima è stata mercoledì 10 luglio a Rho (Milano), per selezionare guardie particolari giurate (GPG), addetti alla sicurezza e tecnici per l’installazione di impianti di sicurezza sia sul territorio milanese ma anche disponibili a trasferirsi in Emilia-Romagna. Per questi ultimi, è previsto un sostegno al trasferimento con possibilità di alloggio. L’incontro per la selezione e il reclutamento del personale si terrà mercoledì 10 luglio dalle 9:30 alle 17:00 in Via Vincenzo Monti, 54. Proprio la Lombardia, infatti, è la prima regione in Italia per numero di occupati nel settore, il 25,5% a livello nazionale, ed è la quarta regione per numero di imprese (11,2% del totale), preceduta solo da Puglia (15,2%), Campania (13,2%) e Lazio (12,1%). "I recenti rinnovi del contratto collettivo di lavoro, iniziati lo scorso anno, porteranno ad aumenti salariali in tranche trimestrali per il settore della vigilanza privata e all’introduzione della quattordicesima mensilità per gli addetti ausiliari alla sicurezza", ha affermato Antonio Di Prima, amministratore delegato dell'Istituto di Vigilanza Coopservice, che ha poi sottolineato come Milano rappresenti "una piazza importante per noi".