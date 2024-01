American Express punta alla crescita

American Express ha registrato nel quarto trimestre un utile netto di 1,93 miliardi di dollari, 2,62 dollari per azione, in aumento rispetto a 1,57 miliardi di dollari, o 2,07 dollari per azione, dell’anno precedente. I ricavi sono aumentati dell’11% a 15,8 miliardi di dollari, leggermente sotto i 16 miliardi di dollari attesi dagli analisti. Per il 2024 la società punta a una crescita dei ricavi dal 9% all’11% e utili da 12,65 a 13,15 dollari per azione, superando i 12,38 dollari per azione attesi.