Ambiente e clima: la responsabilità è condivisa

Tutti dovremmo occuparci di ambiente e di cambiamento climatico. Non solo ce lo chiedono i giovani di "Friday for future", ma lo sostengono a gran voce la società e l’economia. La responsabilità condivisa è uno dei temi che sarà al centro della terza edizione della "Dolomite Conference sulla Governance Globale per il Cambiamento Climatico", ideata da Vision Think Tank, diretto Francesco Grillo, con Axa Italia e Autostrada del Brennero come founding partners e in partnership scientifica con l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano, l’Università di Trento e la Oxford Blavatnik School of Governance, che si tiene oggi e domani a Trento. La domanda da cui parte l’edizione di quest’anno del meeting internazionale è: come si possono coinvolgere tutte le generazioni in una corsa contro il tempo di fronte al cambiamento climatico e alle catastrofi naturali in atto?

I giovani hanno indicato marciando con i piedi ogni venerdì che il problema del cambiamento climatico esiste, ma ora occorre fare una chiamata collettiva, affinché tutti, agricoltori, leader politici, imprenditori, donne, uomini di ogni generazioni lottino contro il cambiamento climatico. Il tema della responsabilità condivisa è al centro del summit, che vuole trovare soluzione ad alcuni quesiti. La lotta contro il cambiamento climatico è un costo, ma è anche una grande opportunità e l’unica scelta possibile.

Non bastano quindi le politiche di sostenibilità degli stati e dei privati, serve l’impegno di tutte e di tutti. Possiamo trarre un vantaggio economico dalla transizione energetica? Possiamo riprogettare le politiche climatiche e le istituzioni che lo faranno? Queste alcune domande che gli organizzatori pongono e alle quali si cercherà di dare alcune risposte.

La conferenza di Trento sul cambiamento climatico globale è uno dei tre progetti del Think Tank Visione che include la Conferenza di Siena sull’"Europa del futuro" in collaborazione con l’Istituto Universitario Europeo, Università di Siena e Istituto per le Politiche Europee, Università Bocconi, e il nuovo appuntamento dedicato alla "Governance dell’Intelligenza Artificiale" in collaborazione con la Usc e The Conversation che si svolgerà a Los Angeles. L’intento è quello di diventare un polo dal quale usciranno soluzioni, una sorta di nuova "Davos" sul clima.

Letizia Magnani