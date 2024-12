Amazon, il più grande sciopero di sempre negli Usa. Consegne a rischio sotto Natale

New York, 19 dicembre 2024 – Negli Stati Uniti migliaia di lavoratori delle strutture di Amazon sono in sciopero oggi. Lo ha reso noto il sindacato Teamsters, che rappresenta circa 10.000 operai del noto rivenditore online, in tutto il Paese.

Teamsters, uno dei più grandi sindacati americani, sostiene i dipendenti che "stanno lottando per salari più alti, migliori benefit e condizioni di lavoro più sicure". Questa azione è stata definita, dal sindacato stesso, come il "più grande sciopero contro Amazon nella storia degli Stati Uniti". I lavoratori hanno in programma di picchettare nelle strutture di New York, Atlanta, California meridionale, San Francisco e Illinois, mentre altri Amazon Teamsters "sono pronti a unirsi a loro", ha dichiarato il sindacato in un comunicato. "L'azione a livello nazionale fa seguito al ripetuto rifiuto di Amazon di seguire la legge e di contrattare con le migliaia di lavoratori di Amazon che si sono organizzati con i Teamsters".

A meno di una settimana dalle festività natalizie, lo sciopero minaccia una significativa interruzione delle consegne degli ordini di Amazon, mentre gli americani si affrettano a inviare i regali dell'ultimo minuto. "Se il vostro pacco è in ritardo durante le feste, potete dare la colpa all'insaziabile avidità di Amazon", ha dichiarato il capo dei Teamsters Sean O'Brien. "Abbiamo dato ad Amazon una scadenza chiara per venire al tavolo e fare la cosa giusta per i nostri membri. L'hanno ignorata".

I Teamsters rappresentano solo una piccola parte degli 1,5 milioni di dipendenti di Amazon, il secondo più grande datore di lavoro privato della nazione dopo Walmart. Il sindacato ha circa 1,3 milioni di iscritti a livello nazionale in settori che vanno dalle consegne di merci ai dipendenti delle mense.