Amazon-Simest, firmato protocollo per supportare le Pmi italiane

“La partnership che stringiamo oggi con Amazon rappresenta una azione concreta di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane”. Con queste parole, l’amministratore delegato di Simest, Regina Corradini D’Arienzo ha descritto il protocollo d’intesa firmato oggi a Milano fra Amazon e la stessa Simest, società del Gruppo CDP che supporta la crescita e la competitività delle aziende italiane nel mondo focalizzandosi sulle piccole e medie imprese. Il protocollo punta a supportare lo sviluppo internazionale del Made in Italy favorendo l’apertura ai mercati esteri delle piccole e medie imprese italiane e la loro digitalizzazione. Esso, inoltre, rientra nel programma “Accelera con Amazon”, un piano di formazione gratuito realizzato insieme a diversi partner pubblici e privati, pensato per fornire tutti gli strumenti e le competenze necessari per avviare una nuova attività online, o per potenziarne una esistente.

Sul piano pratico questa nuova intesa fra Amazon e Simest ha l’obiettivo di fornire a imprenditori e imprenditrici nuove conoscenze e strumenti utili alla digitalizzazione e all’internazionalizzazione delle loro aziende tramite corsi di formazione online, accademie virtuali, bootcamp intensivi sull’e-commerce, sull’export e sulla trasformazione digitale. Lo ha spiegato molto bene Regina Corradini D’Arienzo: “La vasta platea di piccole e medie imprese che operano su Amazon avrà maggiore facilità di conoscenza degli strumenti offerti da Simest ottenendo una via di accesso facilitata per operare sui mercati globali nelle loro esportazioni. La firma consolida quindi la strategia di Simest di affiancare e servire un sempre più ampio numero di aziende, a partire da quelle più piccole delle filiere”.

Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon in Italia e Spagna nel commentare la nuova intesa ha invece voluto evidenziare come “questo accordo arricchisca il virtuoso percorso che stiamo portando avanti al fianco delle Pmi del nostro Paese. Digitalizzazione e internazionalizzazione sono fondamentali per la crescita della nostra economia e del nostro tessuto imprenditoriale. I risultati del nostro ultimo report ne sono un’ulteriore dimostrazione: delle oltre 21.000 PMI italiane che hanno scelto di utilizzare il negozio di Amazon nel 2023, più del 65% ha registrato vendite all’estero raggiungendo un totale di oltre 1.2 miliardi di euro, una cifra cresciuta del 25% rispetto all’anno precedente”.

Dell’impegno di Amazon a favore delle Pmi italiane e del programma “Accelera con Amazon” ha invece parlato Giulio Lampugnani, Direttore Servizi Logistica e Avvio alla vendita Marketplace, Amazon EU: “Con il nostro programma di formazione gratuito ogni giorno ci impegniamo a fornire alle PMI gli strumenti e le competenze necessarie a cogliere tutti i vantaggi dei canali digitali, anche attraverso lo sviluppo del proprio business oltre i confini nazionali. La collaborazione con SIMEST ci consentirà di potenziare le iniziative concrete di condivisione del know-how da parte degli esperti del settore”.