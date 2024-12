Super miliardari, ecco i settori in cui i Paperoni hanno guadagnato di più nel 2024

Roma, 14 dicembre 2024 – Come ogni anno, anche nel 2024, l’avvicinarsi del 31 dicembre porta molti studi di ricerca a sviluppare le classifiche delle persone che nei 12 mesi precedenti hanno saputo accumulare più ricchezza. Sono i cosiddetti Paperon de Paperoni del mondo per i quali, nomi a parte, è interessante approfondire quali sono stati i settori che più hanno reso loro in termini economici nel corso del 2024. A trionfare è, ancora una volta, la finanza (per numero totale di miliardari), ma la tecnologia rende di più. Bene anche il cibo e la moda.

La finanza

Come detto, anche nel 2024, il settore che vanta più super ricchi del mondo è quello della finanza. I dati parlano chiaro: secondo Forbes, tra i 400 miliardari del pianeta, ben 108 – un quarto del totale, 27% – provengono dal mondo della finanza e degli investimenti. Sono quattro in meno rispetto allo scorso anno, anche se chi è rimasto in classifica ha notevolmente aumentato la propria ricchezza. Il valore collettivo di questi 108 miliardari è pari a 1.300 miliardi di dollari, con il più ricco del gruppo che è Warren Buffet con la sua Berkshire Hathaway che quest’anno è diventata la prima società non tecnologica statunitense a toccare la quota di mille miliardi di capitalizzazione di mercato. Il patrimonio netto stimato del patron è di 150 miliardi di dollari.

La tecnologia

Subito dopo la finanza, è il settore della tecnologia a essere il più popolare tra i miliardari del mondo (71). Va precisato che, nel 2024, questo gruppo è secondo per popolarità, ma primo per quanto riguarda il valore collettivo, arrivato a 1.800 miliardi di dollari (+400 miliardi in un anno) e registrando un salto in avanti nella top 10 di ben 7 posizioni. Il più ricco di questo comparto è il patron di Amazon Jeff Bezos, con un patrimonio di 197 miliardi di dollari, accompagnato da altri imprenditori che hanno fatto dei grandi passi in avanti nel 2024. Tra tutti il proprietario di Meta Mark Zuckerberg (181 miliardi di dollari) capace di aggiungere in soli 12 mesi 75 miliardi di dollari al suo patrimonio netto.

Cibi e bevande

Al terzo posto della classifica Forbes 400 troviamo i miliardari del settore del cibo e delle bevande. Con 42 miliardari, il comparto vanta complessivamente 371 miliardi di dollari. Tra i soggetti ci sono l’erede di Subway Elisabeth De Luca (8,6 miliardi di dollari), il boss di In-N-Out Burger Lynsi Snyder (7,3 miliardi di dollari) e il fondatore della vodka Tito’s Bert Beveridge (5,7 miliardi di dollari).

Gli altri settori delle top 10

Questi gli altri settori di maggiori resa nella top 10 di Forbes 400

4) moda e retail con 33 miliardari e un patrimonio netto collettivo di 582 miliardi di dollari. Jim Walton e famiglia, è il più ricco (95,9 miliardi di dollari); 5) media e intrattenimento, 21 miliardari e patrimonio netto di 143 miliardi di dollari. In testa Rupert Murdoch e famiglia (20,6 miliardi di dollari); 6) energia, 20 miliardari per 175 miliardi di dollari. A guidare è Lyndal Stephens Greth e famiglia (32,3 miliardi di dollari); 7) manifatturiero e immobiliare a pari merito. Il primo con 19 miliardari e un patrimonio netto collettivo di 98,5 miliardi di dollari, il secondo con lo stesso numero di miliardari e un patrimonio di 136 miliardi di dollari. I più ricchi sono rispettivamente Steven Rales (9,6 miliardi di dollari) e Donald Bren (18,9 miliardi di dollari); 9) sport con 18 miliardari per 123 miliardi di dollari di patrimonio netto collettivo. Il più ricco è Stan Kroenke (16,9 miliardi di dollari); 10) altro pari merito con 12 miliardari ciascuno per i servizi (72 miliardi di dollari) e l’healthcare (102 miliardi di dollari). In vetta troviamo rispettivamente Tamara Gustavson (9,1 miliardi di dollari) e Thomas Frist Jr e famiglia (31,5 miliardi di dollari).