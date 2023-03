Accenture licenzia 19000 dipendenti mentre gli ultimi ricavi sono saliti del 5%

Presentare risultati economici buoni, da una parte, e annunciare licenziamenti, dall'altra. Non è una novità. E questa volta è capitato all'azienda leader nel campo delle consulenze, Accenture.

Accenture

I tagli

Accenture ha infatti annunciato il taglio di 19.000 dipendenti, circa il 2,5% della sua forza lavoro totale, nel corso dei prossimi 18 mesi. Le riduzioni arrivano con i risultati del trimestre che si è chiuso in febbraio, durante i quali i ricavi sono saliti del 5% a 15,8 miliardi di dollari. L'utile operativo è calato del 5,8% a 1,9 miliardi.

Il settore

I tagli di Accenture sono gli ultimi in ordine temporale nel settore della consulenza. McKinsey e Kpmg hanno infatti ridotto la propria forza lavoro, con tagli ben inferiori a quelli di Accenture.

I risultati economici

Il gruppo Accenture ha visto aumentare in Europa, nel secondo trimestre fiscale del 2023 chiuso a febbraio, i ricavi del 6% a 5,3 miliardi di dollari (+12% in valute locali). Lo si legge nel comunicato sui conti consolidati. Nel corso della conference call sui risultati la ceo di Accenture, Julie Sweet, ha posto l'accento anche sui risultati raggiunti in Italia: "In Europa i ricavi sono cresciuti del 12% in valuta locale grazie al settore bancario, capital markets, e public services. Nello specifico, la crescita è guidata da Italia, Germania e Francia". In Europa il gruppo ha visto un reddito operativo che, a febbraio 2023 ha superato i 573 milioni di dollari rispetto agli oltre 531 milioni registrati nel 2022, con una crescita di più di 42 milioni. L'Europa è il secondo mercato di riferimento del gruppo dopo quello del Nord America.

I dipendenti In Italia

L'azienda ha 5 sedi principali in Italia: a Milano, Roma, Torino, Napoli e Cagliari, oltre a diversi uffici sul territorio nazionale. Negli ultimi tre anni, Accenture ha assunto 7.500 persone. Presente in Italia dal 1957, Accenture conta oggi circa 20.000 dipendenti nel nostro paese.

La preoccupazione dei sindacati

Anche se non è stata resa nota la dislocazione territoriale dei tagli, i sindacati italiani sono preoccupati per le ripercussioni, dirette e indirette, che i tagli potranno avere.