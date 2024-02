Vittorio Cecchi Gori ricoverato in terapia intensiva a Roma

Roma, 14 febbraio 2024 – Si aggravano le condizioni di Vittorio Cecchi Gori. Il produttore cinematografico ed ex presidente della Fiorentina è stato ricoverato a inizio settimana in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un'insufficienza respiratoria. Cecchi Gori, 82 anni ad aprile, già nel 2017 era stato ricoverato sempre al Gemelli per un'ischemia cerebrale.

La situazione viene monitorata dai medici, anche se sulla vicenda c'è il massimo roiserbo. A darne notizia "Storie Italiane" in onda su Rai1 Angelo Perrone, press agent e amico di Rita Rusic, ha spiegato in diretta alla trasmissione che "Rita si era sentita con i medici perché Vittorio aveva accusato nel fine settimana dei battiti del cuore molto bassi ed era stato preventivato per lunedì un ricovero per accertamenti. Tra lunedì notte e martedì c'è stata una crisi respiratoria ed è stato portato in terapia intensiva. La situazione è apparsa molto grave come quella di 7 anni fa".