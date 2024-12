Osservatorio Giovani-Editori, premiati i vincitori del concorso il quotidianoinclasse.it

Firenze, 3 dicembre 2024 – Si è svolta a Firenze, nella bellissima Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana, la cerimonia di premiazione dei concorsi promossi dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, guidato da Andrea Ceccherini, relativi all’anno scolastico 2023/2024, nel contesto de "Il Quotidiano in Classe" con i partners che collaborano ai singoli progetti: Enel, Crédit Agricole, corriere.it, ilsole24ore.com e quotidiano.net, Opera di Santa Croce e Regione Toscana.

La cerimonia è stata condotta da Luigi Casillo, giornalista di SKY TG24. L’evento si è aperto con i saluti di Pierfrancesco Salvetti, Responsabile Relazioni Esterne Osservatorio Permanente Giovani-Editori: “Oggi con questa cerimonia premiamo non solo i vincitori di un concorso ma premiamo ragazzi di talento. I tantissimi lavori che ci sono arrivati sono stati valutati e selezionati con attenzione e rigore, ma è stata dura. Erano tutti di ottima qualità. Tutto ciò ci inorgoglisce e ci stimola ad andare avanti con forza in questo percorso intrapreso 25 anni fa per contribuire a formare i cittadini di domani.

Queste attività, rese possibili alla preziosa collaborazione dei nostri partner, unite a tutte quelle che l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori promuove nella scuola secondaria superiore italiana hanno un unico e solo obiettivo: quello di aiutare i giovani di oggi che saranno i futuri cittadini ad essere sempre più responsabili, indipendenti, liberi, così da renderli sempre più attori e sempre meno spettatori della nostra società.”

Concorso ilquotidianoinclasse.it

Nell’ambito del progetto “Il Quotidiano in Classe”, l’iniziativa concorsuale del portale www.ilquotidianoinclasse.it promossa con le redazioni di Corriere della Sera, Sole 24ORE e Quotidiano Nazionale ha permesso gli studenti di completare un percorso di maturazione che comincia con il farsi un’opinione sui fatti e termina con la possibilità di esprimere quell’opinione maturata attraverso l’acquisizione di informazioni.

Grazie alle lezioni de “Il Quotidiano in Classe” gli studenti hanno la possibilità di maturare un parere personale su tutto quello che accade nel mondo; con l’iniziativa de “ilquotidianoinclasse.it” hanno potuto esprimere il proprio pensiero, cogliendo anche l’opportunità di allenarsi a scrivere. Gli studenti, divisi in redazioni o singolarmente, hanno avuto la possibilità di esprimere la propria opinione, le proprie idee e riflessioni attraverso una sana e divertente competizione fatta di post testuali, video, gallery fotografiche e vignette.

Premiazione

Dialogo e consegna del premio alla redazione"Voltalacarta" della classe IV° B del Liceo Scientifico Statale "Galileo Ferraris" di Torino.

Dichiarazione:

“E’ per noi motivo di orgoglio far parte dell’Osservatorio Giovani Editori ed esserne fra i fondatori nel 25esimo anno dalla sua fondazione - dichiara Karen Nahum, Direttore Generale Publishing & Digital del Gruppo 24 ORE - presenza che si inserisce fra le attività principali volte a rafforzare il nostro dialogo con i ragazzi e le scuole soprattutto sui temi per noi molto importanti come l’educazione finanziaria e l’educazione alla costruzione del pensiero critico. Con Il Sole 24 ORE sperimentiamo quotidianamente sulle diverse piattaforme la nostra relazione con i ragazzi, un approccio che passa per contenuti e formati innovativi a partire dall’importanza di fare educazione e cultura finanziaria al centro di numerose nostre iniziative a partire dal programma dedicato nel festival dell’Economia di Trento e del Manifesto per l’Educazione Finanziaria. In un mondo sempre più incerto e globalizzato l’autorevolezza del Sole 24 Ore diventa un punto di riferimento imprescindibile per aiutare ragazzi e bambini che diventano soggetti economici sempre prima ed è bene che acquisiscano i principi dell’educazione finanziaria il più presto possibile”.