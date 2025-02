"Vi piace il nostro periodico?". Il Comune lancia un sondaggio

"Conosci il giornale Altrepagine? Cosa ne pensi?". È il titolo del sondaggio che ha lanciato l’amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto. Altrepagine è il periodico cartaceo pubblicato dal Comune che viene recapitato gratis a casa dei cittadini 3-4 volte all’anno. Il Comune, per conoscere il gradimento per questa pubblicazione, propone un questionario in forma anonima. Il formato digitale del giornale (.pdf) viene pubblicato sul sito web del Comune, dove si può consultare l’archivio delle pubblicazioni passate.

È possibile compilare il questionario on line, oppure si può chiedere all’Urp o nelle biblioteche comunali di poterlo compilare in forma cartacea (bastano 2 minuti). Ulteriori informazioni a riguardo si possono trovare sul sito web del Comune di Persiceto.