I vescovi si confessano: “Rischiamo di essere irrilevanti nella storia e nella vita delle persone”

Il rischio di "essere irrilevanti nella vita di troppi e nella storia" funge da pungolo alla Chiesa per non cedere alla tentazione identitaria del “pochi ma puri" e per accelerare il cammino accidentato al fianco dell'umanità secolarizzata.

Anche al costo di conferire un taglio politico-sociale al suo messaggio, denunciando a chiare lettere il precariato, “il lavoro povero” e “il bisogno di casa a costi accessibili”, nella convinzione che su questi temi di stretta e pragmatica attualità – e non solo nel crescente pressing ideologico per l’accostamento delle convivenze all’istituto famigliare – si giochino le crisi urgenti della famiglia e della natalità.

Bussola del nuovo corso della Conferenza episcopale italiana - almeno negli intenti ora bergogliana dopo un decennio di resistenze e prudenze – è la prima prolusione in assemblea generale del cardinale Matteo Zuppi, lo scorso anno nominato dal Papa al vertice dei vescovi sulla base di una terna uscita dal voto dei prelati. Un intervento a tutto campo quello pronunciato oggi dall'arcivescovo di Bologna, dalla guerra in Ucraina, al rinnovato impegno nella prevenzione e nel contrasto alla piaga degli abusi sui minori, fino all'accoglienza dei migranti. Ampio anche lo spazio dedicato al faticoso Cammino sinodale della Chiesa italiana che quest'anno si concentra sul discernimento delle proposte arrivate dalla base. E che offre a Zuppi l’occasione per sollecitare, prendendo proprio spunto dalla condizione attuale dell’istituzione cattolica, una capacità di “abbattere i muri dell’abitudine” ed entrare “in relazione con il popolo numeroso delle nostre città”. Mano tesa e ascolto di una pluralità di voci sono gli ingredienti di una conversione pastorale mai come oggi così urgente.

Designato dal Papa a capo di una missione diplomatica vaticana, il cardinale sul conflitto russo-ucraino parla di "una cultura di pace da generare e fortificare" in un'epoca nella quale "tornano a ruggire i nazionalismi" e si è perso l'entusiasmo per l'edificazione di una comunità internazionale stabile e pacificata. Pregare e auspicare la pace, però, mette in guardia l’arcivescovo – come a fugare, una volta di più, le accuse alla Chiesa di non aver condannato abbastanza l'aggressione di Mosca –, non significa "evitare di schierarsi o di non riconoscere le responsabilità".

Se ieri papa Bergoglio, durante l’incontro a porte chiuse con i vescovi italiani in assise, ha speso parole di gratitudine nei confronti delle diocesi per l'ospitalità data ai profughi ucraini, Zuppi torna a insistere sul valore cristiano del sostegno ai migranti. Il suo è un monito a scongiurare qualsiasi dualismo tra le preoccupazioni per l’inverno demografico e la spinta a non lasciare morire in mare chi fugge da povertà, guerre e carestie. "Natalità e accoglienza non si oppongono – è la sintesi -, ma si completano e nascono dal desiderio di guardare al futuro'. Stesse parole del Papa agli Stati generali della natalità della scorsa settimana, a dimostrazione della volontà della Chiesa italiana di mettersi in scia al messaggio di Francesco. Con convinzione e senza più esitazione.