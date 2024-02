Il generale Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa

Roma, 24 febbraio 2024 - Il generale Roberto Vannacci è sotto inchiesta per peculato e truffa. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’ispezione ministeriale si è chiusa con almeno tre contestazioni: indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all'auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l'organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati. La relazione - scrive il quotidiano di via Solferino - è stata già trasmessa alla magistratura e la procura militare procede per peculato e truffa.

L’ispezione – effettuata per ordine dello Stato maggiore della Difesa - riguarda il periodo in cui il generale ha ricoperto l’incarico di addetto militare a Mosca.