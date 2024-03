Valanghe, una guida per i sindaci. L’esperto: “Perché quelle primaverili sono più pericolose”

Torino, 9 marzo 2024 – Allarme valanghe, arriva una guida per i sindaci. Ci sta lavorando il ministero degli Affari regionali con il Politecnico di Torino. Sarà ultimata nei prossimi mesi. Premette Bernardino Chiaia, professore di Ingegneria strutturale: “Con il cambiamento climatico la stagione delle valanghe si è allungata e arriva fino a maggio. Sono le valanghe di neve bagnata. Più lente di quelle ‘polverose’ invernali ma pesanti come colate di fango”.

La stagione delle valanghe e le linee guida

Quindi la stagione delle valanghe si è allungata, oggi va da dicembre a maggio. “Le linee guida per la classificaizone del rischio saranno distribuite a tutti i comuni d’Italia. Quindi il lavoro si basa sui moderni concetti di analisi dei rischi multi componenti, come è stato fatto per i ponti nel 2020 e per le gallerie nel 2022. Il rischio non è soltanto quello fisico, statico, di una costruzione come è accaduto con l’hotel Rigopiano, ma anche l’interruzione di servizi, di energia elettrica e comunicazioni, come è successo in Valle D’Aosta.

La guida, chiarisce l’ingegnere, “dovrebbe spiegare ai comuni montani dove c’è questo rischio e come affrontarlo in maniera preventiva. Che tipo di studi di pericolosità fare, quali professionisti chiamare, come si può operare dal punto di vista della prevenzione e della mitigazione. Abbiamo inteso fare qualcosa di piuttosto snello, comprensibile a tutti, non soltanto ai tecnici. Si rivolge ai sindaci, ai loro uffici tecnici, a chi si occupa di infrastrutture in montagna”.

Paradossalmente, la maggioranza dei morti si verifica con un rischio medio. “Il 60% degli incidenti avviene con un grado di pericolo tre – conferma Chiaia -. Perché con il grado 4 intanto chi è esperto non ci va. Invece con il rischio intermedio, c’è molta più gente. Ma si dovrebbe sapere bene che rischio 2 o 3 non esclude la presenza di pendii particolarmente pericolosi”. Ma non si è mai pensato di modificare la scala del pericolo? “No, la classificazione del rischio da 1 a 5 è un modello europeo. Si raccomandano sempre le cose più ovvie, come evitare i pendii più esposti. Il rischio zero non esiste. Dovrebbe essere l’escursionista a studiare, un po’ come succede con i bollettini del mare. Andare in montagna è più facile, si prende e si va”.

"Le valanghe a lastrone – risponde l’esperto – possono raggiungere sull’Himalaya anche 300 km all’ora. In Italia è difficile, si arriva ai 200. Molto più lenta la neve bagnata primaverile, che però è più pesante. Perché ha un contenuto di acqua più alto. La neve farinosa invece ha più aria quindi il peso specifico è minore. Ma quello che conta nell’urto, ad esempio per uno sciatore, è il prodotto della massa per la velocità. Quindi la valanga bagnata è più lenta ma è più pesante e l’urto è brutto”.

Ma come si può definire la voce della valanga? “È un soffio – chiarisce Chiaia -. E dipende molto dal canale orografico. Se la valanga percorre un canale stretto, si manifesta come un soffio, quasi un brivido. È l’aria compressa che arriva prima della neve. Come in un’esplosione. In un ambiente chiuso lo spostamento d’aria fa primi danni, poi arrivano i frammenti della bomba. Nel Vajont è successa la stessa cosa con l’acqua della diga. Come un effetto siringa, pistone”.

Le valanghe più potenti in quale regione si verificano? “Tutto l’arco alpino è potenzialmente pericoloso – osserva Chiaia -. E certamente la Valle d’Aosta che ha le cime più alte, sui 4.000 metri, ha dei pendii particolari e anche i ghiacciai”.