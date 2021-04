Roma, 24 aprile 2021 - Sono in arrivo in Italia 5 milioni di dosi di vaccino, il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, ha assicurato la fornitura tra il 27 di aprile e il 5 di maggio. Il generale ha anche emesso un'ordinanza per la somministrazione dei vaccini anti covid a una serie di categorie non iscritte al Servizio Sanitario Nazionale: i cittadini italiani iscritti all'Aire e il personale diplomatico (ma residenti temporaneamente in Italia). Con la priorità data alle persone più vulnerabili si sono avuti dei riscontri positivi, fanno sapere dall'ufficio commissariale di Figliuolo.

Studio: efficacia AstraZeneca e Pfizer. Ema: "Siero anglo-svedese a tutti"

In arrivo 5 milioni di dosi in 10 giorni

L'ufficio del commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo, indicando i nuovi "target crescenti" per le regioni nel periodo 23-29 aprile che consentiranno, se rispettati, di arrivare all'obiettivo di 500 somministrazioni al giorno entro la fine di aprile, hanno reso noto che tra il 27 di aprile e il 5 di maggio arriveranno in Italia 5 milioni di dosi di vaccino.

Vaccino e trombosi, sintomi. Ema: "Quando chiamare il dottore"

Vaccinazione anche cittadini Aire e diplomatici

"I cittadini italiani iscritti all`A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), che vivono temporaneamente sul territorio nazionale; i dipendenti delle Istituzioni dell`Unione Europea e i relativi famigliari a carico e il personale delle medesime Istituzioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale; gli agenti diplomatici e il personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e i relativi famigliari a carico che vivono sul territorio nazionale; il personale di enti e organizzazioni internazionali e i relativi famigliari a carico e il personale dei medesimi enti e organizzazioni in quiescenza che vivono sul territorio nazionale", si legge nell'ultima l'ultima ordinanza firmata dal commissario straordinario.

Vaccinazioni Italia: oltre 17 milioni di dosi somministrate

Continua a ritmo serrato la campagna vaccinazioni in Italia: le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 5.041.929. Mentre oltre 17 milioni, nello specifico 17.095.530, le dosi somministrate. Il report vaccini del governo, che viene aggiornato ogni mattina, indica che la percentuale delle dosi somministrate è del 86% del totale di quelle distribuite alle Regioni, cioè 19.880.040 di fiale.

"Nel corso della settimana di riferimento (16-22 aprile), il numero di somministrazioni ha raggiunto quota 16.829.814, facendo segnare un +2.569.979 rispetto alla settimana precedente. Nella giornata del 23 aprile è stata poi oltrepassata la soglia dei 17 milioni, con la cifra di 17.095.530", si legge nel report settimanale della struttura commissariale presieduta dal generale Figliuolo.

Approvvigionamenti e punti vaccinali

Il rapporto continua con il punto sulla logistica: "Sul fronte degli approvvigionamenti, il numero di vaccini consegnati sfiora i 20 milioni, avendo toccato quota 19.888.040, con una variazione di +2.736.450 dosi rispetto a sette giorni fa". "Parallelamente alla crescita di somministrazioni e approvvigionamenti, nello stesso arco di tempo è salito anche il numero di punti vaccinali, passato da 2.276 a 2.360 (+84)".

Priorità anziani

Riscontri positivi si sono avuti dalla priorità data alle persone più vulnerabili: "Su base nazionale è cresciuta sensibilmente la percentuale di persone over 80 che hanno ricevuto una somministrazione, salita all'81,21% (la settimana scorsa il 76,09), mentre i vaccinati (prima e seconda dose) raggiungono quota 53,82% rispetto al 45,19%, con un incremento di oltre 8 punti. Sale dal 30,14 al 45,09 anche la percentuale di persone di età compresa tra i 70 e i 79 anni che ha ricevuto la prima dose e cresce ancora il dato analogo riguardante gli ospiti delle RSA, che raggiunge quota 94,93", spiega il rapporto anti Covid dell'ufficio di Figliuolo.

Johnson & Johnson, "preferenziale a over 60". L'ok di Ministero, Aifa e Css

Usa, ok a Johnson & Johnson

Nella notte è arrivato il via libera della Food and Drug Administration (Fda) alla ripresa della distribuzione e somministrazione negli Stati Uniti del vaccino anti-Covid Jenssen della Johnson & Johnson. Le monodosi sono già di nuovo a disposizione, ma con la novità nelle istruzioni del prodotto dell'informativa sui rischi di trombosi per le donne sotto i cinquant'anni.