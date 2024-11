Va male l’intervento ai denti in Albania, 37enne in ospedale da otto mesi. Il fratello: "Sta vivendo un calvario"

Ad attirarlo è stata la prospettiva di fare un impianto ai denti in poco tempo e pagando una cifra decisamente più contenuta di quanto sarebbe avvenuto in Italia. Così Simone Del Vecchio, 37enne web designer di Barletta, ha deciso di farsi operare a Tirana ripercorrendo la strada che due anni prima aveva già seguito sua mamma con successo. Ma a lui non è andata bene e le gravi complicanze intervenute lo costringono da otto mesi in ospedale. A raccontare la sua storia è il fratello, Marco. Subito dopo l’intervento eseguito il 13 marzo scorso, infatti, l’uomo si è sentito male ed ha subito quattro arresti cardiaci. Sulla questione è intervenuto l’eurodeputato Michele Picaro (ECR-Fratelli d’Italia): "Il tragico caso di Simone è la dimostrazione concreta di quanto sia urgente regolamentare il fenomeno del turismo dentale".