Usate bombe Usa contro la tendopoli . Haley scrive sui missili:: "Adesso finiteli!"

L’attacco di domenica notte all’accampamento di Rafah da parte delle forze israeliane, in cui 45 persone sono state uccise e più di 200 ferite, continua a essere al centro dell’attenzione internazionale. La Cnn, che ha analizzato i video sui social, ha raccontato come in uno di questi sia visibile la parte posteriore di una bomba Gbu-39 Sdb di fabbricazione statunitense. Secondo quattro esperti di armi esplosive che hanno esaminato il video per l’emittente americana, l’arma ad alta precisione sarebbe "progettata per attaccare obiettivi strategicamente importanti" e provocare bassi danni collaterali. Tuttavia, "l’utilizzo di qualsiasi munizione, anche di queste dimensioni, comporterà sempre dei rischi in un’area densamente popolata", ha affermato Cobb-Smith, ex ufficiale di artiglieria dell’esercito britannico.

Mentre sui social diventa virale il trend “All eyes on Rafah” con, attualmente, più di 45 milioni di repost, l`amministrazione di Joe Biden ritiene che le recenti operazioni israeliane nella città nel sud della Striscia di Gaza, non abbiano oltrepassato le linee rosse degli Stati Uniti, sebbene gli Usa stiano monitorando da vicino l’indagine sull’attacco mortale di domenica, definito "tragico".

Intanto Nikki Haley (foto), ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite e membro del team di Donald Trump per le presidenziali americane del 2024, ha scritto "Finiteli!" sui proiettili dell’artiglieria israeliana durante una visita in Israele per il Memorial Day.