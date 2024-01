Uomo investito sui binari. Bloccata l’Alta velocità, caos in stazione a Firenze

Ritardi fino a 90 minuti, linee sospese, circolazione ripresa solo in serata intorno alle 20. Coinvolta anche l’Alta Velocità per Napoli e Milano che è stata deviata sulla linea lenta. È il caos enorme vissuto ieri alla stazione di Santa Maria Novella di Firenze, bloccata a causa di un investimento sui binari. Intorno alle 18.15, infatti, un uomo di 78 anni è caduto dalla banchina tra i binari 16 e 17 venendo poi urtato dal treno in arrivo. Così alle 18.45 le forze dell’ordine hanno imposto il blocco alla circolazione di tutti i convogli. L’uomo è poi morto all’ospedale.

I treni in partenza, compresi quelli ad Alta Velocità per Napoli e Milano, hanno avuto ritardi di oltre un’ora e sono stati poi cancellati. Migliaia di passeggeri e pendolari hanno affollato la stazione in tilt fino a sera. Da Trenitalia hanno poi fatto sapere che la circolazione è ripresa intorno alle 20. Per circa un’ora i treni hanno viaggiato solo sui binari dall’1 al 10.