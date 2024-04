Una scelta di discontinuità con il passato Il Consiglio Generale di Confindustria ha approvato una nuova squadra che affiancherà il presidente Orsini, in un contesto di cambiamenti e sfide imminenti per le imprese italiane. Le elezioni europee, le nuove direttive su competitività e mercato unico, e le questioni interne come la campagna referendaria della Cgil, pongono sfide e opportunità in una fase economica complessa.