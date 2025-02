Un mese di laboratori alla ludoteca comunale

Divertimento assicurato per i bambini da 0 a 6 anni con giochi e laboratori a febbraio alla ludoteca comunale Spassatempo di Castel San Pietro. Le attività, tutte gratuite (dalle 17 alle 18), sono organizzate da Solco Civitas e Solco Prossimo. Per partecipare serve l’iscrizione alla ludoteca.

Si comincia martedì 4 con ’Giochiamo con gli strumenti musicali’; giovedì 6 è in programma ’Ghirlanda al profumo di arancia’; martedì 11 da non perdere ’Piccoli cuochi crescono: prepariamo dei salatini’; giovedì 13 ’Barattolo dell’amore’ (portare il rossetto della mamma); martedì 18 ’Arcobaleno dei valori: condivisione’ (questo è un appuntamento mensile che, di volta in volta, approfondisce un valore diverso, attraverso letture, giochi, attività creative); giovedì 20 ci si diverte con ’Io disegno, tu indovini’; martedì 25 ’Gioco del mimo’; giovedì 27 il programma di febbraio si conclude con ’Gocce di pioggia’.

Nell’ambito del progetto Spassatempo Baby (bambini da 0 a 3 anni), giovedì 13 febbraio dalle 10 alle 11,30 in ludoteca l’appuntamento per genitori dal titolo ’M.A.M.M.A pappa!’. Sarà un incontro informativo con la partecipazione dell’ostetrica Giacomoni per rispondere alle domande dei genitori e scoprire insieme il metodo M.A.M.M.A per uno svezzamento semplice, sereno e personalizzato.