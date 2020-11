Torino, 9 novembre 2020 - Tragedia a Carignano (Torino), dove un uomo ha sparato alla moglie e ai due figli gemelli. La donna e uno dei due bambini sono rimasti uccisi. Dopo il folle gesto, il marito si è suicidato. Prima, però, ha colpito anche il cane, considerato evidentemente parte di quella famiglia che voleva cancellare.

Omicidio a Carignano

Il duplice omicidio è avvenuto all'alba, intorno alle 5:30 del mattino, in una villetta di Borgata Ceretto: il padre, forse in preda a un raptus, ha esploso alcuni colpi nei confronti della famiglia. I vicini, udendo gli spari, hanno avvisato i carabinieri che, giunti sul posto, hanno trovato uno scenario tragico. La donna erà già morta, mentre il bambino, ancora in vita, è deceduto poco dopo in ospedale. La bambina si trova ricoverata in gravissime condizioni al Regina Margherita. L'omicida è morto poco dopo l'arrivo del 118. Non sono ancora noti i motivi dell'inspiegabile gesto. Tra gli inquirenti si fa largo l'ipotesi che la coppia fosse in crisi. Pare che da qualche tempo i due non andassero d'accordo e che le liti fossero frequenti.

L'uomo, un quarantenne che di mestiere faceva l'operaio, deteneva legalmente l'arma utilizzata per uccidere moglie e figlio. Dai primi accertamenti si è appreso che l'omicida avrebbe palesato le sue intenzioni al telefono, chiamando il fratello che vive a Racconigi (Cuneo).