Chiamate dal Portogallo, ecco come funziona la truffa del 351: gli errori da non fare

Roma, 4 agosto 2024 – Sembra una proposta di assunzione in piena regola ma è soltanto un raggiro. A lanciare l’allarme sulla nuova truffa telefonica, la truffa del 351 o truffa del Portogallo (dal Paese del prefisso di chiamata), sono decine di utenti e potenziali vittime, che sui social hanno condiviso e denunciato l’ultimo tentativo phishing telefonico per evitare che qualcuno possa cadere nella trappola dei malintenzionati e fornire involontariamente dati personali e sensibili. Ma ecco come funziona la truffa e cosa fare nel caso in cui si riceva una telefonata da numeri che iniziano +351 (00351) il prefisso portoghese, appunto.

Come funziona la truffa del 351

La prima raccomandazione è di non rispondere e rifiutare la chiamata, meglio ancora bloccare il numero. Se invece si risponde alla telefonata, è importante riattaccare quanto prima senza fornire propri dati personali. Le telefonate, apparentemente provenienti dal Portogallo, spesso includono un messaggio pre-registrato che invita a salvare il numero e a mettersi in contatto via Whatsapp, in un ambiente più privato e meno controllato. L’insistenza e la ripetitività delle chiamate sono denunciate da molti sui social e in particolare su Tik Tok, dove si spiega che il tentativo di phishing telefonico punta a rastrellare dati personali e finanziari della potenziale vittima.

Più a rischio i giovani

L'escamotage usato è quello della falsa proposta di lavoro. Ecco perché i giovani in cerca di occupazione sono più a rischio. Il messaggio, infatti, parla genericamente di un curriculum ricevuto e selezionato da una prestigiosa azienda, ma purtroppo mancante di alcuni dati per perfezionare la proposta di impiego. Ed è a questo punto che la vittima-candidato viene invitata a salvare il numero portoghese e ad aprire una conversazione su Whatsapp. Una volta “agganciata” la vittima, la truffa si perfeziona sulla chat di Whatsapp, con la richiesta di informazioni sensibili e documenti utili a completare l'ipotetica assunzione. Una formula che rischia di far abbassare le difese della vittima, in cerca di occupazione, a tutto vantaggio dei truffatori che possono acquisire una serie di dati per rubare l'identità o accedere a conti bancari del malcapitato.

Come difendersi dal phishing telefonico

Per evitare di restare vittima della truffa del 351, e di altri tentativi di truffe telefoniche, è importante seguire alcuni semplici gesti: