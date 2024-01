Trovata impiccata a 26 anni con la sciarpa della squadra di calcio. Ascoltato il fidanzato, è un ultrà

Impiccata sul balcone della casa in provincia di Lecce in cui viveva da poco, con una sciarpa della squadra di calcio del Casarano legata alla pensilina del balcone. È morta così la 26enne Roberta Bertacchi. Nonostante la scena che si sono trovati davanti gli investigatori hanno deciso di approfondire le indagini e hanno portato in caserma il fidanzato di Roberta, ritenuto vicino agli ambienti ultras del Casarano. I militari lo hanno ascoltato a lungo come persona informata sui fatti. L’ipotesi del suicidio è avvallata dalla posizione del corpo, dal tipo di nodi con cui è stata legata la sciarpa e dalla forma della pensilina che è stata trovata danneggiata. Ma a dare peso ai dubbi che Roberta possa essere stata uccisa ci sono alcuni oggetti rotti nell’appartamento. Sul suo profilo Instagram si leggono alcuni riferimenti all’amore "tossico".