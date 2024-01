Donna trovata morta in una pozza di sangue: giallo a Trento

Trento, 17 gennaio 2024 – Una donna di 42 anni è stata trovata morta in una pozza di sangue questa mattina a Trento. La vittima era riversa nel suo letto. Da quanto si apprende da una prima ricostruzione dei fatti, a trovare il cadavere sarebbe stato l’ex marito. Per ora resta il giallo, le cause della morte dovranno essere chiarite. Omicidio o malore?

Sul posto, oltre ai carabinieri, il medico legale e il pm di turno Patrizia Foiera.

Secondo le prime informazioni, la donna era separata dal primo marito, che ha fatto la segnalazione verso le ore 11 di questa mattina, e aveva intrapreso una nuova relazione.

La scoperta choc arriva a pochi giorni dal femminicidio-suicidio di Ester Palmieri, uccisa dall’ex compagno Igor Moser che poi si è tolto la vita.

(Notizia in aggiornamento)