Femminicidio-suicidio in Trentino, chi erano Ester Palmieri e Igor Moser. I post strazianti della mamma e l’amore per i suoi “tre cuccioli” ora orfani

Valfloriana (Trento), 11 gennaio 2024 - Ester Palmieri, 37 anni, mamma di tre bambini, commuove dai post che scriveva su Facebook per raccontare la sua ultima attività e la sua grande passione: un centro olistico che era diventato punto di riferimento per residenti e turisti, “Scintilla alchemica”, in località Casatta. “Io quest’anno ho deciso di volermi molto bene”, il proposito per il 2024, confidato ai social nel pomeriggio del 3 gennaio. Qualcuno ha commentato: “Triste leggere le tue speranze, sogni, positività.........troncati da mano umana incurante dei vostri cuccioli lasciati soli”.

Ester Palmieri, 38 anni, mamma di tre bambini, uccisa dal compagno Igor Moser dal quale si stava separando

Già, in questa grande tragedia ci sono ora tre piccoli orfani. “Spero che un parente possa prendersene cura”, si augura Valentina Belvisi, 31 anni, mamma di un bimbo di 4, ambasciatrice dell’associazione Edela. Lavora per gli orfani di femminicidio lei che si sente tale, anche se il padre è vivo. Quel padre che ha ucciso la madre Rosanna, la donna aveva solo 50 anni. Massacrata a coltellate dal marito, era il 15 gennaio 2017. Valentina si preoccupa: “Ma i piccoli erano in casa?”. No, almeno sono stati risparmiati da questo scempio ulteriore, i fratellini erano a scuola. La giovane mamma, che nella vita ha dimostrato una forza straordinaria, ragiona: “Questo inizio d’anno è già terribile, rischiamo di superare in peggio il 2023, davvero non vedo margini di miglioramento”.

Ester Palmieri è solo l’ultima vittima in Trentino Alto-Adige. Solo nel 2023 in regione si sono verificati 4 femminicidi.

Il 19 febbraio Sigrid Grober, 39 anni, è stata uccisa dal compagno Alexander Gruber a Merano, in Alto Adige.

Il 28 luglio Mara Fait, 63 anni, ha perso la vita per mano del suo vicino di casa, Ilir Zyba Shehi, a Noriglio, in Trentino.

Un altro femminicidio è avvenuto in provincia di Trento solo pochi giorni dopo, il 6 agosto, quando a perdere la vita è stata Iris Setti, 61 anni, che è stata uccisa a Rovereto da Nweke Chukwka, senza fissa dimora.

Il 13 agosto, infine, Celine Frei Matzohl è stata uccisa dal suo ex compagno, Omer Cim, a Silandro, in Alto Adige.

Se si considerano invece gli ultimi sette anni, sono state 22 le vittime di femminicidio in Trentino Alto-Adige.

Ester Palmieri era nata a Cavalese, ma viveva da sempre a Valfloriana. Aveva frequentato la scuola di estetica Armida Barelli di Levico Terme. In seguito aveva anche fatto una scuola per diventare operatrice socio-sanitaria, lavorando per 15 anni in quell’ambito, senza però mai abbandonare il settore del benessere e del massaggio. A maggio aveva aperto lo studio olistico, ‘Scintilla alchemica’, con il quale si era fatta conoscere e apprezzare.

"Aveva appena aperto il suo centro e aveva trovato la felicità in un lavoro che le piaceva. Qualcuno le ha chiuso la strada”, ha detto ai giornalisti il sindaco di Valfloriana Michele Tonini, che ha ricordato anche “l’amore per i figli” da parte della donna. Li chiama “cuccioli”.

"Prenditi cura di te, non sei l’ultima ruota del carro”, un altro pensiero di Ester. Che si presentava così: “Sono un operatore olistico, l'operatore olistico si occupa di benessere psicofisico”.

Il compagno e assassino di Ester, il suo compagno Igor Moser, 45 anni, padre dei suoi figli, lavorava come boscaiolo e aveva costituito un’impresa individuale. Nelle foto lo si vede con in braccio il figlioletto più piccolo. L’uomo è stato trovato impiccato nella sua casa a Castello Molina di Fiemme.

