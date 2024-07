Roma, 29 luglio 2024 – Nuovo guasto sulla linea dell'Alta Velocità tra Roma e Napoli che sta causando ai treni oltre 100 minuti di ritardo. Attacchi dall’opposizione al ministro Salvini. La circolazione ferroviaria è al momento fortemente rallentata sulla linea alta velocità Roma-Napoli, in direzione sud, per un guasto tecnico fra Labico e Anagni, ha reso rende noto Rfi, i cui tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura. I treni AV sono deviati sulle linee convenzionali via Formia e via Cassino con un allungamento quindi dei tempi di viaggio.

Bersani: in Italia le Olimpiadi del viaggiatore

"Nella totale inconsapevolezza del ministro dei Trasporti, in Italia si stanno svolgendo le Olimpiadi del Viaggiatore. Lo aspettiamo per le premiazioni", scrive Pierluigi Bersani sui social network postando la fotografia di un tabellone della stazione Termini che riporta un elenco di treni con ritardi dai 20 minuti alle due ore o anche cancellati.

Anche Italia Viva contro Salvini

"Invece di indignarsi per l'apertura delle Olimpiadi, e occuparsi di tutto tranne che dei problemi inerenti al suo ministero, Salvini dovrebbe farlo per i costanti ritardi dei treni e del trasporto pubblico. E soprattutto dovrebbe rendersi conto che c’è lui al governo e trovare soluzioni!". Così scrive sui social la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, capogruppo in commissione trasporti.

Assoutenti: conflitto tra lavori Pnrr e transito dei treni

"Purtroppo negli ultimi mesi i problemi tecnici sulla linea Av e non solo si stanno verificando con eccessiva frequenza, disservizi che avvengono proprio quando migliaia di italiani si spostano per raggiungere le mete di vacanza, e in concomitanza con le presenze di turisti stranieri in Italia che utilizzano il treno per spostarsi lungo la penisola". E' il commento del presidente di Assoutenti Gabriele Melluso. "E' evidente il conflitto tra i lavori urgenti da completare nel quadro del Pnrr e il regolare transito dei treni", sottolinea Melluso. "Stante l'esigenza di interventi urgenti sulla rete ferroviaria chiediamo al ministro Salvini di convocare in un unico tavolo associazioni dei consumatori e imprese ferroviarie per ridurre al minimo i disagi dei lavori in corso e, soprattutto, per accelerare e finalizzare il piano lavori dell'Alta velocità nel tratto Firenze-Roma, superando l'imbuto attuale dove abitualmente i binari dell'alta velocità vengono usati da altri treni passeggeri e merci".